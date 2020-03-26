Коронавирус
РЕН ТВВ США зафиксировали отрицательные цены на нефть на внутреннем рынке
Агентство Bloomberg сообщило, что спрос на нефть на американском рынке опустился до такого уровня, что ряд производителей готовы платить за разгрузку хранилищ. В пример приводят компанию Wyoming Asphalt Sour, которая первой поставила отрицательную цену на нефть.
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с чего всё началось
На рынке Соединенных Штатов спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg.Газета.Ru04:38
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Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
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В России за прошедшие сутки подтвердились еще 228 случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
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В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса
Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
Общество
В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке
Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
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Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»
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Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Общество
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Политика
В Кремле считают, что рано говорить о продлении нерабочих дней в РФ
Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
Общество
В Москве проведут масштабную дезинфекцию
Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Футбол
Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса
Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, на котором игроки национальной команды доходчиво рассказывают о профилактике коронавируса.
Общество
В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
Политика
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом
Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Почта России вводит особый режим работы с 30 марта
С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Общество
WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
Происшествия
Найден мертвым тольяттинский «маньяк с ножом»
По данным «КП-Самара», умер 24-летний Артем Семенов, осужденный за нападения на женщин с ножом в Тольятти.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России
Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.