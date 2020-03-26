с чего всё началось

Агентство Bloomberg сообщило, что спрос на нефть на американском рынке опустился до такого уровня, что ряд производителей готовы платить за разгрузку хранилищ. В пример приводят компанию Wyoming Asphalt Sour, которая первой поставила отрицательную цену на нефть.

В США зафиксировали отрицательные цены на нефть на внутреннем рынке

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Общество Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

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Происшествия ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

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Общество Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.

Общество В Москве проведут масштабную дезинфекцию Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.

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Политика Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

Происшествия На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.