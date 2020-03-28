Энергетика

Aobe.ruAobe.ruНа американском рынке возникли отрицательные цены на нефть

На фоне распространения коронавирусной инфекции на рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть. Из-за этого некоторые производители сообщили о том, что будут доплачивать за разгрузку хранилищ, пишет Lenta.ru, ссылаясь на материал Bloomberg.
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Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США

Известиявчера в 22:26

В США появились отрицательные цены на нефть

Life.ruвчера в 18:36

На нефтяном рынке США зафиксированы отрицательные цены на сырье

Суть событийвчера в 15:10

Отрицательные цены на нефть возникли в США

News.ruвчера в 15:35

Производители нефти в США стали доплачивать покупателям

Московский Комсомолецвчера в 15:28

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Lenta.ruвчера в 18:27

Владельцы нефтепроводов в США ограничили прием нефти

Ведомости26 марта в 17:49
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Экономика

Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Вести.Ru 26 марта в 08:21
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 26 марта в 08:06
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Энергетика

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
RT на русском вчера в 11:57
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия вчера в 03:35
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Коммерсантъ вчера в 16:46
Общество

Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что за последние стуки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 969 человек.
Журналистская правда вчера в 13:15
Футбол

Менеджер из Бундеслиги предрек банкротство «Барселоны»

Руководство «Барселоны» ранее сократило сотрудникам рабочий день и заработные платы. Все это делается на основе трудового законодательства.
RuNews24.ru вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Ferra вчера в 13:35
Общество

В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Московский Комсомолец 00:27
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Экономика

Фондовый рынок США падает после трехдневного роста

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта индекс Dow Jones завершил торги с самым крупным трехдневным ростом с 1931 года — с момента крушения индекса 23 марта рост составил 21%.
REGNUM вчера в 11:11
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Футбол

В Серии А определят чемпиона, даже если сезон не будет завершен

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриеле Гравина подтвердил, что в сезоне-2019/20 будет определен победитель Серии А, несмотря на паузу из-за коронавируса.
Sport24.ru вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Мария Машкова не смогла улететь в США к мужу и детям из-за коронавируса

OAnews вчера в 14:14
Политика

Путин предложил ввести мораторий на санкции в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин, выступая на экстренном саммите G20, призвал ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости и на финансовые транзакции для их закупок — прежде всего для тех стран, которые больше других страдают от пандемии нового коронавируса, передает телеканал «Россия 24».
Rambler News Service 26 марта в 11:16
Политика

Российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии

26 марта колонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Известия вчера в 23:01
Игры

Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат вчера в 16:07
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:33
Политика

Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда.
РБК вчера в 21:07
Политика

Правительство запросило право на введение режима ЧС

«Предлагается наделить правительство Российской Федерации правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — сказано в пояснительной записке к закону.
Политсовет 26 марта в 06:42
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
РИА Новости вчера в 18:29
Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит вчера в 08:09
Наука

Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост

Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.
РБК вчера в 06:15
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Наука

Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса

Planet Today 26 марта в 11:06
Армия и оружие

Террористы нарушили перемирие в провинции Идлиб

Перемирие в сирийской провинции Идлиб нарушили связанные с Турцией группировки оппозиции 27 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна вчера в 16:24
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