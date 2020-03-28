На фоне распространения коронавирусной инфекции на рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть. Из-за этого некоторые производители сообщили о том, что будут доплачивать за разгрузку хранилищ, пишет Lenta.ru, ссылаясь на материал Bloomberg.

На американском рынке возникли отрицательные цены на нефть

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