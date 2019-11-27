Космос

ИнтерфаксИнтерфаксНа американском сегменте МКС сломался туалет

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
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На американском сегменте МКС сломался туалет

РБК05:07

Туалет на американском сегменте МКС вышел из строя

ТАСС04:20

На МКС из строя вышли все туалеты

RT на русском04:52

На американском сегменте МКС сломался туалет

Интерфакс04:30

На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет

Эхо Москвы04:29

На МКС сломались все туалеты

Известия04:55

Астронавты починили туалет на американском сегменте МКС

РИА Новости04:36
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