Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Армия и оружие Британии предрекли полное поражение в войне с Россией Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.

Спорт Тарасова возмущена возможным отстранением РФ от Олимпиады-2020 Значит получается, что мы так и не сделали никаких выводов после прошлой Олимпиады. Тогда мы были без гимна и флага.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Культура Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.

Фигурное катание Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.

Происшествия Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Происшествия На серой ветке московского метро человек упал на рельсы Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.

Общество Twitter удалит неактивные аккаунты Социальная сеть Twitter начала рассылать уведомления владельцам неактивных аккаунтов о скором удалении таких профилей, пишет The Verge.

Происшествия В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, данных о жертвах и раненых не поступало, сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.