Космос
ИнтерфаксНа американском сегменте МКС сломался туалет
Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
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Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину.
Происшествия
ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Политика
Главком ВМФ России угодил в скандал в Японии
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в войне с Россией
Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Спорт
Тарасова возмущена возможным отстранением РФ от Олимпиады-2020
Значит получается, что мы так и не сделали никаких выводов после прошлой Олимпиады. Тогда мы были без гимна и флага.
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
Общество
Twitter удалит неактивные аккаунты
Социальная сеть Twitter начала рассылать уведомления владельцам неактивных аккаунтов о скором удалении таких профилей, пишет The Verge.
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
Происшествия
В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, данных о жертвах и раненых не поступало, сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Культура
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Футбол
Слуцкий может быть уволен с поста главного тренера «Витесса»
Руководство голландского «Витесса» задумалось об увольнении главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Спорт