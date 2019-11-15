Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа арсенале в Балаклее произошли взрывы

На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
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Взрывы произошли на военном арсенале в Харьковской области

Газета.Ru09:51

На территории военного склада на Украине произошло несколько взрывов

Эхо Москвы09:31

Украинские спасатели получили сообщения о взрывах на арсенале в Балаклее

РИА Новости09:03

На арсенале в Балаклее произошли взрывы

RT на русском09:05

Взрывы прогремели в районе военных складов под Харьковом

Известия08:49

Очередные взрывы на украинских военных складах сняли на видео

Lenta.ru09:11

В Генштабе Украины объяснили взрывы на территории складов в Балаклее

Говорит Москва08:58
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Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

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На своей странице в Instagram Лобода опубликовала несколько фото с маленькой Тильдой.
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Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время, но финишировал досрочно, так как у его болида отказал мотор.
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Роспатент показал новые детали экстерьера «Русского Прадо» от УАЗ

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Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
RT на русском 13:03
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Google запустила бесплатного «убийцу» SMS

Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
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Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Хачатурянц рассказал о своих задачах на посту председателя судейского комитета РФС

Новый председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что считает необходимым сделать работу судей прозрачной.
RT на русском 15:05
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.
РИА Новости 15:39
Экономика

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
RT на русском вчера в 07:08
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 14:47
Общество

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
ТАСС 09:16
Спорт

Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
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Общество

США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

НАСА заплатило России около четырех миллиардов долларов за использование «Союзов» для доставки свои астронавтов на МКС.
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Российская фигуристка Александра Трусова не смогла объяснить, почему упала на лед перед началом исполнения короткой программы на Гран-при России, но отметила, что падение избавило ее от излишнего давления.
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Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
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Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
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Энергетика

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года.
Газета.Ru вчера в 08:59
Культура

Танец Хоакина Феникса в «Джокере» засняли с другого ракурса — видео

Life.ru 13:41
Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
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Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 13 ноября в 06:54
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

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В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию

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Toyota Camry получила полный привод RAV4

Двигатель рассчитан на 202 лошадиных силы для версий Camry LE, XLE и SE, в то время как модификации Camry XSE и Avalon XLE и Limited получат производительность 205 л.с. Toyota заявляет, что система полного привода не повлияет на размер багажного отделения седанов и пассажирское пространство в салоне.
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Политика

Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм

Коммерсантъ 11:39
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