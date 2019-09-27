Армия и оружие
ТАССНа авиабазе Хмеймим за два года сбили более 100 дронов боевиков
Более 100 беспилотников были уничтожены комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе попыток атак террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Российская газета 06:06
Происшествия
Собака помогла задержать педофила в Петербурге
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия
Экс-главу Службы госбезопасности Узбекистана приговорили к 18 годам
Абдуллаева признали виновным в организации преступного сообщества и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.
РБК 08:12
Космос
Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду
Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.
РЕН ТВ 08:09
Культура
Новым министром культуры Подмосковья стала Елена Харламова
Елена Харламова назначена новым министром культуры Московской области.
Культуромания 05:13
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости 25 сентября в 10:41
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза 25 сентября в 09:45
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Экономика
«Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России
В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал "Эксперт РА" в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.).
РБК 06:42
Футбол
Малосолов в суде не признал свою вину по делу об оскорблении Адриано
Болельщик московского ЦСКА журналист Андрей Малосолов не признал свою вину по делу об оскорблениях бывшего футболиста московского "Спартака" Луиса Адриано на расовой почве.
РИА Новости 05:13
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашукджи
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.
Москва 24 08:25
Футбол
Алексей Сафонов: «Смородская терпеть не могла Бурлака»
Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об опыте переговоров с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.
Спорт-Экспресс 08:38
Политика
Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.
ТАСС 07:04
Футбол
Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом»
Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".
Российская газета 08:16
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Политика
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:43
Общество
МЧС объяснило запрет курения на балконах
Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Экономика
Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
RT на русском 01:59
Шоу-бизнес
Мисс Москва призвала экс-короля Малайзии проснуться и подумать о сыне
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) заявила о готовности сделать ДНК-тест своему сыну Леону, чтобы подтвердить, что мальчик является наследником экс-короля Малайзии Мухаммада V. Она подчеркнула, что пока сделать экспертизу её никто не просил.
News.ru 07:19
Политика
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России
Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.
Военное обозрение вчера в 02:33
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
26 сентября компания ГАЗ запустила серийное производство универсальных автобусов на базе ЛиАЗ (Ликинского автобусного завода).
МонаВиста 08:15
Происшествия
В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловала ребенка на концерте в Благовещенске
Ольга Бузова во время своего концерта в Благовещенске поцеловала ребенка.
Актуальные Новости 07:56