Более 100 беспилотников были уничтожены комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе попыток атак террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

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