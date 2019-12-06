Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв. Об этом заявил на пресс-конференции шериф полиции округа Эскамбиа Дэвид Морган, прямая трансляция велась на странице полицейского отделения в Facebook.

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

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