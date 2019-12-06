Происшествия

ТАССТАССНа авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв. Об этом заявил на пресс-конференции шериф полиции округа Эскамбиа Дэвид Морган, прямая трансляция велась на странице полицейского отделения в Facebook.
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ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде

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Fox: власти США задержали шесть саудовцев около базы ВМС во Флориде после стрельбы

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Открывший стрельбу на базе ВМС США оказался военным из Саудовской Аравии

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