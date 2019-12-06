Происшествия

ТАССТАССНа авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв. Об этом заявил на пресс-конференции шериф полиции округа Эскамбиа Дэвид Морган, прямая трансляция велась на странице полицейского отделения в Facebook.
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Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
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Критики рассказали, почему фильм «Сиротский Бруклин» – не шедевр

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Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Вечерняя Москва вчера в 17:27
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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В Кремле не ждут прорыва на встрече «нормандской четверки»

В России к предстоящей встрече относятся с осторожным оптимизмом. Как отметили в Кремле, ждать прорыва не стоит.
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Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.
Тульская пресса 13:26
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РИА Новости вчера в 10:04
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Например, Ravon R2 с учетом программ предлагают по цене от 568 тыс. рублей, а Ravon R3 Nexia или Ravon R4 можно купить за 550 тыс. и 603. тыс. соответственно.
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Происшествия

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Футбол

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Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
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Футбол

Сергей Семак: «Мы провели хороший матч сегодня»

Главный тренер «Зенита» рассказал, что игра с «Динамо» удалась его команде.
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Назначение Слуцкого в АЕК сорвалось

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Нева Спорт вчера в 14:50
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После угроз сыну экс-короля Малайзии полиция начала проверку

Вести.Ru 04 декабря в 11:29
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Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

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Политика

Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе

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Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» судья встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
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Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
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Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

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Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru 14:05
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