Происшествия

ТАССТАССНа авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв. Об этом заявил на пресс-конференции шериф полиции округа Эскамбиа Дэвид Морган, прямая трансляция велась на странице полицейского отделения в Facebook.
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Число погибших при стрельбе на авиабазе ВМС США увеличилось до четырех

РБК11:24

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

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Полиция ликвидировала человека, открывшего стрельбу на авиабазе во Флориде

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Зенит — Динамо 1:0 (1-й тайм)

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Газета.Ru 11:08
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Турция заявила, что способна возобновить военную операцию в Сирии

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