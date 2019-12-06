Неизвестный открыл в пятницу стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида. Информация об этом опубликована на официальной странице авиабазы в Facebook. "Оба выхода с базы в данный момент закрыты из-за сообщений о стрельбе", - говорится в публикации.

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

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