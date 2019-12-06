Происшествия

ТАССТАССНа авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Неизвестный открыл в пятницу стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида. Информация об этом опубликована на официальной странице авиабазы в Facebook. "Оба выхода с базы в данный момент закрыты из-за сообщений о стрельбе", - говорится в публикации.
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Не менее пяти человек пострадали при стрельбе на базе ВМС США во Флориде

РБК09:20

Полиция ликвидировала человека, открывшего стрельбу на авиабазе во Флориде

Интерфакс09:47

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС09:01

Неизвестный открыл стрельбу на военно-морской базе во Флориде

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СМИ: на военно-морской базе во Флориде произошла стрельба

Телеканал 360°09:09

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

РИА Новости09:47
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.
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Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

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Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде

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Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом.
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Политика

Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
РИА Новости 08:56
Фигурное катание

Первый канал покажет выступление Трусовой на Гран-при в Италии

В пятницу, 6 декабря, Первый канал покажет выступление Александры Трусовой в финале Гран-при по фигурному катанию.
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Кремль назвал тему переговоров Путина и Лукашенко 7 декабря

Пресс-служба Кремля сообщила в пятницу, что Владимир Путин проведет 7 декабря в Сочи переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелось административное здание

Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Украинцам запретят ездить в РФ по внутренним паспортам

Кабмин Украины собирается отменить для граждан страны возможность пересекать границу с РФ по внутренним паспортам.
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Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

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Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.
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Фанаты «Зенита» поддержат бойкот фанатов «Спартака»

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Общество

Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ

Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
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В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери

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Uber подсчитал число сексуальных домогательств в такси

Сервис по заказу такси Uber в США подсчитал число сексуальных домогательств во время поездок в своих машинах.
Известия 08:53
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
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Игры

На следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие

Разработчики из Bethesda Game Studios объявили, что на следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие и пройдут бесплатные выходные.
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Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
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Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
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МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.
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США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Gazeta.SPb вчера в 13:51
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Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты

Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
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Названы самые популярные видео на YouTube в России

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В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
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Политика

Украинский политик с автоматом в руках призвала выйти на Майдан

Lenta.ru 09:15
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru вчера в 11:04
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