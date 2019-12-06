Происшествия
ТАССНа авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Неизвестный открыл в пятницу стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида. Информация об этом опубликована на официальной странице авиабазы в Facebook. "Оба выхода с базы в данный момент закрыты из-за сообщений о стрельбе", - говорится в публикации.
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Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
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Россия помогла заключить главное соглашение по нефти
Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Происшествия
Оглашены приговоры четырем фигурантам «московского дела»
Спорт
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом.
Политика
Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
Фигурное катание
Первый канал покажет выступление Трусовой на Гран-при в Италии
В пятницу, 6 декабря, Первый канал покажет выступление Александры Трусовой в финале Гран-при по фигурному катанию.
Политика
Кремль назвал тему переговоров Путина и Лукашенко 7 декабря
Пресс-служба Кремля сообщила в пятницу, что Владимир Путин проведет 7 декабря в Сочи переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Украинцам запретят ездить в РФ по внутренним паспортам
Кабмин Украины собирается отменить для граждан страны возможность пересекать границу с РФ по внутренним паспортам.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой
Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
Общество
Uber подсчитал число сексуальных домогательств в такси
Сервис по заказу такси Uber в США подсчитал число сексуальных домогательств во время поездок в своих машинах.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Игры
На следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие
Разработчики из Bethesda Game Studios объявили, что на следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие и пройдут бесплатные выходные.
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Экономика
МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.
Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Космос
Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты
Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Музыка
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Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.