Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксНа авиабазе во Флориде произошла стрельба

Стрельба произошла в пятницу на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал NBC News. Это случилось рано утром в 6:30 по местному времени.
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с чего всё началось
После стрельбы на военной базе "Пенсакола" во Флориде власти США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии, сообщает телеканал Fox News
 со ссылкой на высокопоставленный источник.
РИА Новости01:02

Подробнее о событии

Fox News: США задержали шесть подданных Саудовской Аравии после стрельбы на авиабазе

Коммерсантъвчера в 23:38

Fox News сообщил о задержании шести саудовцев после стрельбы на авиабазе США

Интерфаксвчера в 23:48

Fox: власти США задержали шесть саудовцев около базы ВМС во Флориде после стрельбы

ТАССвчера в 23:20

СМИ: Шестеро саудовцев задержаны во Флориде после стрельбы на базе ВМС

RT на русском01:19

СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан

РИА Новости01:02

СМИ узнали о задержании шести саудовцев после стрельбы на базе ВВС США

Известия00:24

Открывший стрельбу на базе ВМС США оказался военным из Саудовской Аравии

РБКвчера в 15:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Известия вчера в 09:39
Происшествия

Бывшего главу Щелковского района обвинили во взяточничестве

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.
Коммерсантъ вчера в 03:25
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru вчера в 01:03
Биатлон

Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова

Матч ТВ вчера в 14:12
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Футбол

«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби

Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
ODDS.ru вчера в 05:02
Здоровье

В Севастополе в 2020 году начнут делать операции по пересадке органов

По данным департамента, процедура диализа требуется более чем 150 жителям Севастополя, в год нужно проводить порядка 30 операций по пересадке почек.
ТАСС вчера в 23:07
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Экономика

Корпорациям предложили раскрывать налоги в разных странах

Правила GRI требуют от компаний публиковать в общем доступе информацию о своей налоговой политике, суммах налогов в разбивке по странам, включая подоходный налог, а также доходы от внутригрупповых сделок.
РБК 02:00
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru вчера в 11:29
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
RT на русском вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура 05 декабря в 03:21
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС

Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
3DNews вчера в 05:11
Политика

Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
РИА Новости вчера в 21:05
Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня 05 декабря в 03:33
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Космос

Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера

Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
AstroNews.ru 04 декабря в 23:44
Здоровье

Трансплантолог Каабак рассказал о пересадке головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак рассказал в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» об особенностях пересадки головы, в том числе и о том, что будет с человеком при такой операции.
Радио Комсомольская правда 02:47
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Технологии

Названы самые опасные приложения для смартфона

Эксперты рассказали, какие приложения, приложения могут нести вред владельцам смартфонов.
Shraibikus News 03:41
Транспорт

На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

РБК 03:45
Происшествия

Отвечавший за тушение «Зимней вишни» пожарный вышел из СИЗО

Тайга.инфо 00:26
Киберспорт

Состоялся официальный релиз игры Halo: Reach для ПК

OAnews 04 декабря в 21:00
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Piter.tv вчера в 04:17
Музыка

Шафран оценила скандал на Украине из-за поющей о Крыме группы «Воровайки»

Помимо композиции об Украине, в жалобах указано, что группа пела в ДНР и ЛНР.
Экономика сегодня вчера в 11:09
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
Армия и оружие

Каратели с самого утра обстреливают ДНР

Новостной фронт 02:53
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