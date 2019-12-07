Происшествия
ИнтерфаксНа авиабазе во Флориде произошла стрельба
Стрельба произошла в пятницу на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал NBC News. Это случилось рано утром в 6:30 по местному времени.
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с чего всё началось
После стрельбы на военной базе "Пенсакола" во Флориде власти США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник.РИА Новости01:02
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Fox News: США задержали шесть подданных Саудовской Аравии после стрельбы на авиабазе
Коммерсантъвчера в 23:38
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Общество
Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах
Происшествия
Бывшего главу Щелковского района обвинили во взяточничестве
Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Биатлон
Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Футбол
«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Здоровье
В Севастополе в 2020 году начнут делать операции по пересадке органов
По данным департамента, процедура диализа требуется более чем 150 жителям Севастополя, в год нужно проводить порядка 30 операций по пересадке почек.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Экономика
Корпорациям предложили раскрывать налоги в разных странах
Правила GRI требуют от компаний публиковать в общем доступе информацию о своей налоговой политике, суммах налогов в разбивке по странам, включая подоходный налог, а также доходы от внутригрупповых сделок.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС
Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
Политика
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Космос
Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера
Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
Здоровье
Трансплантолог Каабак рассказал о пересадке головы
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак рассказал в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» об особенностях пересадки головы, в том числе и о том, что будет с человеком при такой операции.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Технологии
Названы самые опасные приложения для смартфона
Эксперты рассказали, какие приложения, приложения могут нести вред владельцам смартфонов.
Киберспорт
Состоялся официальный релиз игры Halo: Reach для ПК
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Музыка
Шафран оценила скандал на Украине из-за поющей о Крыме группы «Воровайки»
Помимо композиции об Украине, в жалобах указано, что группа пела в ДНР и ЛНР.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Армия и оружие