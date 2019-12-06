Происшествия

ТАССТАССНа авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв. Об этом заявил на пресс-конференции шериф полиции округа Эскамбиа Дэвид Морган, прямая трансляция велась на странице полицейского отделения в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Открывший стрельбу на базе ВМС США оказался военным из Саудовской Аравии

РБК15:15

Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии

Известия15:14

Губернатор: стрельбу на авиабазе во Флориде открыл саудовский военный

РИА Новости14:31

Число убитых на авиабазе ВМС США увеличилось до четырёх

Говорит Москва11:29

Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на базе ВМС США

RT на русском14:26

Стрельбу на авиабазе США устроил военный Саудовской Аравии

Московский Комсомолец14:35

Трамп обсудил с саудовским королем стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде

ТАСС15:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:06, Ашберн
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Происшествия

Москвичку задержали по подозрению в избиении двухлетней дочери

На северо-западе столицы задержана подозреваемая в неоднократном избиении малолетней дочери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 00:20
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Авто

Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже

По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
SpeedMe 04 декабря в 07:58
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура вчера в 03:21
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Игры

PlayWay выпустит симулятор Иисуса Христа I Am Jesus Christ

Игромания.ру 14:42
Происшествия

Посольство РФ в Лондоне выясняет обстоятельства гибели Обретецкого

Посольство РФ в контакте с британской полицией выясняет обстоятельства гибели в ДТП бизнесмена, владельца группы компаний "Магнат" Дмитрия Обретецкого и гражданскую принадлежность бизнесмена, и готово оказать родственникам погибшего необходимое содействие в случае их обращения, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
РИА Новости 14:42
Политика

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости 15:12
Здоровье

Метформин от диабета может провоцировать рак

Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Piter.tv вчера в 07:48
Армия и оружие

Мечта Голливуда: в США рассказали о необычном российском оружии

В США проанализировали необычное российское стрелковое оружие.
Российская газета 07:43
Баскетбол

«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 15:32
Спорт

Россия обыграла Швецию на Чемпионате мира по гандболу

Краснодарские известия 08:28
Политика

Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Газета.Ru 13:58
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости 03:12
Хоккей

«Ак Барс» вырвал победу у «Торпедо»

АиФ Казань 14:50
Авто

Geely Emgrand GT ушел с российского рынка

Компания Geely официально завершила продажи в России флагманского седана Emgrand GT.
110km.ru 07:54
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM 10:33
Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
Космос

НАСА отправит к Луне женские манекены

Труд вчера в 12:23
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
Общество

Меркель рассказала о стыде за преступления нацистов в Освенциме

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ей стыдно за преступления, которые совершали нацисты в польском Освенциме, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 10:36
Гаджеты

Специалисты Роскачества представили рейтинг наушников

Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).
Astera вчера в 05:47
Общество

Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ

Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Эхо Москвы 09:00
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru 11:08
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное