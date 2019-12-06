Стрельба произошла в пятницу на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал NBC News. Это случилось рано утром в 6:30 по местному времени.

На авиабазе во Флориде произошла стрельба

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