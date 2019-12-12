По информации ТАСС, во время пожара спасены восемь человек, судьба еще одного остается неизвестной. Среди пострадавших при возгорании на крейсере рабочих нет, уточняет агентство со ссылкой на Центр судоремонта «Звездочка». Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря.

Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные

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