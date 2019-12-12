Происшествия
Lenta.ruВо время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
По информации ТАСС, во время пожара спасены восемь человек, судьба еще одного остается неизвестной. Среди пострадавших при возгорании на крейсере рабочих нет, уточняет агентство со ссылкой на Центр судоремонта «Звездочка». Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря.
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