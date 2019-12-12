Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВо время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные

По информации ТАСС, во время пожара спасены восемь человек, судьба еще одного остается неизвестной. Среди пострадавших при возгорании на крейсере рабочих нет, уточняет агентство со ссылкой на Центр судоремонта «Звездочка». Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря.
Читать в источнике
Комментировать469

Подробнее о событии

Минобороны: военнослужащие локализовали очаг задымления на «Адмирале Кузнецове»

ТК Звезда05:22

При пожаре пострадали два члена экипажа «Адмирала Кузнецова»

Интерфакс05:22

Андрей Чибис приехал к горящему «Адмиралу Кузнецову»

Мурманский вестник05:04

«Звездочка» опровергла данные о пропаже рабочих с «Адмирала Кузнецова»

РИА Новости05:10

При пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных

ТАСС05:30

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: появилась информация о пострадавших

ТВ-2104:40

С борта «Адмирала Кузнецова» спасли семь человек

Би-порт05:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

RT на русском 01:01
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Газета.Ru 05:39
Происшествия

Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

РБК 04:48
Политика

Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 03:11
Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Gazeta.SPb 01:05
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

РБК 01:31
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Происшествия

Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Газета.Ru 02:59
Политика

В Киеве объяснили искажение коммюнике «нормандской четверки»

Скандал с искажением текста коммюнике саммит «нормандской четверки» является «раздутой из ничего историей».
REGNUM 05:24
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Финансы

Индекс РТС обновил максимум с октября 2013 года

Индекс РТС на торгах Московской биржи превысил отметку в 1490 пунктов и обновил максимум с 30 октября 2013 года.
ТАСС 04:33
Игры

Разработчики RUST запретили использовать в игре мыши A4Tech

С 11 декабря в RUST нельзя играть с компьютерными мышами производства A4Tech.
CyberSport.ru 05:30
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл на выезде испанскому «Атлетико» в матче заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов.
Аргументы и Факты вчера в 19:01
Авто

Немецкий завод Tesla будет производить 500 000 электромобилей в год

iXBT.com вчера в 07:47
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Финансы

Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России

Внебиржевые операции с рублем (в паре с любыми другими валютами) за пределами России выросли за минувшие три года на 84% и обогнали торговлю рублем на территории страны, следует из нового доклада Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).
РБК 03:00
Политика

В Румынии задержали главу Меджлиса русофоба Чубарова

Утром 12 декабря главу Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация – ред.) Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста.
Российский Диалог 04:03
Происшествия

Отец с 17-летним сыном возили на санках труп забитого мужчины

Отец и сын решил труп спрятать, но житель улицы Полбина их спугнул.
Вольск.ру 02:13
Политика

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Российская газета 05:19
Технологии

МТС продемонстрировала голографический звонок

Радиочастотный спектр 03:08
Политика

Песков рассказал о скрывающихся в Европе участниках кровавых терактов

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Европе сейчас скрывается много участников кровавых терактов в России.
Московский Комсомолец 04:27
Происшествия

Бывший мэр Челябинска признался в получении взятки

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев признался в получении взятки.
REGNUM 02:56
Политика

В ООН назвали число погибших мирных жителей Донбасса в 2019 году

Известия 05:26
Гаджеты

Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома

Piter.tv 04:35
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Комсомольская правда вчера в 04:40
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное