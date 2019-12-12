Происшествия
КоммерсантъНа авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка». Площадь пожара составляет 600 кв.м. Источник ТАСС сообщил о трех пострадавших, собеседник «Интерфакса» отметил, что три человека пропали без вести.
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К горящему авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» едет губернатор Андрей Чибис
Мурманский вестник04:00
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