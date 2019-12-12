На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка». Площадь пожара составляет 600 кв.м. Источник ТАСС сообщил о трех пострадавших, собеседник «Интерфакса» отметил, что три человека пропали без вести.

Экономика Пензенскую область поощрят деньгами за хорошую работу власти В начале декабря стало известно, что Пензенская область попала в список 50 регионов России, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам 2018 года.

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".

Шоу-бизнес Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Общество Россиян предупредили о волнах холода зимой Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.

Общество Половина российских компаний отказалась от искусственного интеллекта 43% представителей бизнеса заявили о том, что не используют и не планируют использовать технологии искусственного интеллекта в работе компании.

Шоу-бизнес Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.

Общество Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение Как сообщается в публикации, ресторан, вблизи которого произошла авария с участием Илона Маска, находится в пригороде Лос-Анджелеса, а встречался владелец компании Tesla за ужином с Эдвардом Нортоном и Клер Элис Буше.

Общество В Приморье частично затонула подлодка Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.

Футбол «Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Счет в матче был открыт на 66-й минуте.