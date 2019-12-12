Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка». Площадь пожара составляет 600 кв.м. Источник ТАСС сообщил о трех пострадавших, собеседник «Интерфакса» отметил, что три человека пропали без вести.
Читать в источнике
Комментировать234

Подробнее о событии

К горящему авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» едет губернатор Андрей Чибис

Мурманский вестник04:00

На «Адмирале Кузнецове» произошел пожар

Вечерний Мурманск03:04

Площадь пожара на «Адмирале Кузнецове» выросла до 600 кв. м

Интерфакс03:50

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Главное

ТАСС04:08

Источник: «Адмирал Кузнецов» тушат восемь пожарных машин

Би-порт04:00

Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» выросло до трех

РИА Новости03:11

Пожар на «Кузнецове»: Спасатели не нашли офицера

Северпост03:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
РБК 04:04
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Экономика

Пензенскую область поощрят деньгами за хорошую работу власти

В начале декабря стало известно, что Пензенская область попала в список 50 регионов России, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам 2018 года.
ПензаИнформ 02:29
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.23d

Утром 12 декабря разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.23d.
Dota2.ru 01:50
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Известия вчера в 07:25
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели вчера в 10:41
Общество

Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня

Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Lenta.ru 03:52
Происшествия

Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28

При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева.
РИА Новости 02:45
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что во время «нормандского саммита» в Париже у членов российской делегации «сдали нервы».
Известия 10 декабря в 14:52
Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
РИА Новости 01:42
Финансы

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций займет России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Музыка

Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake вчера в 02:00
Армия и оружие

Россия занимает второе место по количеству военной авиации в строю

ГЛАС.RU вчера в 06:32
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Общество

Половина российских компаний отказалась от искусственного интеллекта

43% представителей бизнеса заявили о том, что не используют и не планируют использовать технологии искусственного интеллекта в работе компании.
Российская газета 01:56
Политика

Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию РФ.
РИА Новости 04:06
Шоу-бизнес

Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Вести.Ru вчера в 09:25
Общество

Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение

Как сообщается в публикации, ресторан, вблизи которого произошла авария с участием Илона Маска, находится в пригороде Лос-Анджелеса, а встречался владелец компании Tesla за ужином с Эдвардом Нортоном и Клер Элис Буше.
OAnews 10 декабря в 07:47
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Общество

Сколько россияне потратят на Новый год

По данным «Deloitte», российские жители готовы потратить на Новый год сумму в 19,3 тыс. рублей.
ГЛАС.RU 03:28
Армия и оружие

Новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО

Отмечается, что машина способна отслеживать корабли НАТО, оставаясь для них незаметной, и сможет наводить на цели гиперзвуковые ракеты.
Известия вчера в 17:06
Общество

Главврач клиники в Мюнхене назвал причину смерти Лужкова

У экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, случился инфаркт.
Клопс вчера в 12:31
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Футбол

«Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Счет в матче был открыт на 66-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 14:54
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ

Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур.
Российская газета 03:10
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное