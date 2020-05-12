Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВ России снизились розничные цены на бензин

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей до 42,7 руб. за литр. Стоимость Аи-95 также опустилась на 4 коп.— до 45,9 руб. Дизельное топливо подешевело на 8 коп. до 47,97 руб.
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Бензин Аи-92 в России с 4 по 8 мая подешевел на 4 копейки

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая 2020 года снизились по сравнению предыдущей неделей на 4 копейки и составили 42,7 рубля за литр.
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Розничные цены на топливо в России снизились

Smolnarod.ru10:32
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