Экономика

ВедомостиВедомостиНа азиатских фондовых площадках на 5% снижаются основные индексы

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Фондовые рынки Азии начали неделю падением ключевых индексов. Южнокорейский индекс KOSPI понизился на 5,67%, гонконгский Hang Seng — на 5,02%, снижается стоимость акций крупных компаний, свидетельствуют данные торговых площадок.
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Торговая неделя на биржах Шанхая и Шэньчжэня началась с падения основных индексов

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Азиатские биржи вновь сильно обвалились в понедельник утром

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Lenta.ru вчера в 21:13
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В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
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Как уточняется, самолет Ан-124 ВКС России доставил из КНР на аэродром «Чкаловский» 25,5 млн индивидуальных защитных масок.
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Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Политика

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Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
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Лезги газет вчера в 23:13
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Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
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