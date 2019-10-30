Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineНа базе ЦСКА украли бутсы у восьми игроков
На базе футбольного ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы, сообщает «Чемпионат».
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.Чемпионатвчера в 16:01
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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
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Политика
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Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
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Депутаты мажилиса парламента Казахстана ратифицировали соглашение о долгосрочном военном сотрудничестве страны с Турцией.
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Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
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Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
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В 2018 году Минобразования Карелии сообщало о том, что в республике некая компания собирает биометрические данные школьников без согласия родителей.
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Газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновник Белого дома Александр Виндман во время дачи показаний в Конгрессе якобы заявил, что в опубликованная стенограмма разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не полная.
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