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Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineНа базе ЦСКА украли бутсы у восьми игроков

На базе футбольного ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы, сообщает «Чемпионат».
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с чего всё началось

На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.
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