Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.

с чего всё началось

На базе футбольного ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы, сообщает «Чемпионат».

На базе ЦСКА украли бутсы у восьми игроков

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