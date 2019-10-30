Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineНа базе ЦСКА украли бутсы у восьми игроков
На базе футбольного ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы, сообщает «Чемпионат».
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.Чемпионатвчера в 16:01
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Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.
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Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Происшествия
Банду Шишкана заподозрили в новых убийствах
Предполагается, что они отказались передать в распоряжение членов банды земельные участки.
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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
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Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
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Экономика
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Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.
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Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
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Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
Российская газета 02:46
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском вчера в 10:39
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество
За год у россиян украли 1,5 млрд рублей через интернет-банкинг
Глава Общественной палаты по развитию информационного сообщества и СМИ Александр Малькевич сообщил, что в прошлом году три четверти суммы ущерба от кибермошенничества (всего 2 млрд рублей) пришлись на хищения через интернет-банкинг (1.5 млр рублей).
Московский Комсомолец 04:40
Происшествия
Отец сдал анализы за устроившего смертельное ДТП сына
Экспертиза установила, что Владимир Васильев, виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге, не сдавал анализы на наличие в крови алкоголя и наркотических средств.
Рамблер вчера в 16:22
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Общество
Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей
Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
URA.Ru 01:16
Шоу-бизнес
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Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
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РИА Новости 06:08
Политика
МИД оценил начало разведения сил в Донбассе
Москва позитивно относится к началу разведения сил и средств в районе города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.
РБК 06:07
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
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Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Общество
«Фризиум» начали бесплатно выдавать в Москве
Выдача препарата "Фризиум" для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в страну партии началась в Москве.
Газета.Ru 05:51
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RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09
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Fiat Chrysler и производитель Peugeot подтвердили переговоры о слиянии
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская группа PSA (производит Peugeot, Citroen, Opel) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.
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Футбол
Зе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные
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Сеть подпольных игровых залов раскрыли в Крыму
Сотрудники Следственного комитета (СК) пресекли в Крыму деятельность сети незаконных игровых залов, замаскированных под букмекерские конторы.
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Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
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