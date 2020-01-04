Энергетика
КоммерсантъНа белорусские НПЗ начались поставки нефти из России
По данным концерна, объем ожидающегося к поставке сырья обеспечит безостановочную работу белорусских НПЗ в январе 2020 года. Как заявили в «Белнефтехиме», из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России стоимость нефти для Минска увеличится на 5% в 2020 году.
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Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Футбол
Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года
Общество
В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
Технологии
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Армия и оружие
В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Политика
Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Спорт
Лефсус: не стану плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил опасение, что, если Сергею Устюгову не разрешат выступать на Олимпиаде-2022, спортсмен может потерять мотивацию и завершить карьеру.
Футбол
«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.
Общество
Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Происшествия
В ДТП на проспекте Тореза скончался второй сбитый пешеход
Водитель Kia Rio сбил двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Мужчина погиб сразу на месте аварии.
Политика
Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков
Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Авто
В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen
Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Экономика
Услуга за услугой: для бизнеса ДФО создают новые меры поддержки
В госкомпании уверены: объединение услуг упростит инвесторам работу и привлечет новых.
Политика
Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Общество
Возросло число погибших в давке во время прощания с Сулеймани в Иране
Во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани в Кермане более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.
Общество
Лесные пожары снова могут привести к массовому вымиранию
Катастрофические лесные пожары, бушующие на большей части территории Австралии, не только привели к огромным человеческим и экономическим потерям, но и нанесли серьезный удар по биоразнообразию и функционированию экосистем.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Происшествия
Солдат НАТО устроил дебош в Таллине
Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Происшествия
Австралийские летчики показали полет в багровом от пожаров небе
Пресс-служба австралийский Королевских ВВС опубликовала 5 января видео полета транспортного самолета по району, охваченному лесными пожарами.
Политика
Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании
Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.