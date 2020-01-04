По данным концерна, объем ожидающегося к поставке сырья обеспечит безостановочную работу белорусских НПЗ в январе 2020 года. Как заявили в «Белнефтехиме», из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России стоимость нефти для Минска увеличится на 5% в 2020 году.

На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

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