Энергетика

ИзвестияИзвестияНа белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в пресс-службе белорусского госконцерна «Белнефтехим».
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Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

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Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

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