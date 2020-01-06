Энергетика
ИзвестияНа белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России
Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в пресс-службе белорусского госконцерна «Белнефтехим».
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Здоровье
Японские эксперты рассказали, как избежать похмелья
Эксперт рассказал, как избавиться от похмелья после хороших посиделок в компании друзей.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трёхлетнего ребёнка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Армия и оружие
Власти Ирака начали подготовку к выводу американских войск
Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
В Таиланде были задержаны российские туристы за секс на пляже
В Таиланде российским туристам пришлось заплатить около 10 тысяч рублей в качестве штрафа за публичный секс на пляже.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Здоровье
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Происшествия
Генпрокуратура завершила расследование дела Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что расследование уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц завершено, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам»
В сети появилось видео, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, передает РИА "Новости".
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Происшествия
В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны
В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Политика
Посол США в Афганистане уходит с поста
Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Общество
Россиян предупредили о пробуждении мошенников
В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.
Политика
Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия
В обращении, опубликованном сегодня на сайте Елисейского дворца, говорится: Мы осудили недавние нападения на базы сил коалиции в Ираке и серьезно обеспокоены той негативной ролью, которую Иран играет в регионе, в том числе через КСИР и силы "Аль-Кудс" под командованием генералаа Сулеймани.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Космос
На Венере обнаружены признаки активного вулканизма
90% поверхности Венеры покрыто застывшей базальтовой лавой. До сих пор оставалось неясным, случаются ли до сих пор на планете извержения.
Наука
В 2022 году планируется запустить судно «Пионер-М» в море без экипажа
Ранее ГЛАС сообщал, что названо количество смерчей, возникающих в России ежегодно.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель посоветовал следовать правилу "2+2+4", чтобы быстро избавиться от избыточного веса и жира на животе, сообщает Focus.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.