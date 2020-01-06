Энергетика
РБКБелорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку первой партии нефти из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим». В пресс-службе рассказали, что с 4 января на НПЗ поступило 26,5 тыс. т сырья. По словам представителя концерна, НПЗ сохраняет минимальную загрузку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»
Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Политика
Косачев прокомментировал отказ Трампа вывести войска из Ирака
Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что слова главы США Дональда Трампа об отказе выводить американские вооруженные силы с территории Ирака – недвусмысленный сигнал для союзников, где присутствуют военные базы Штатов.
Происшествия
СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков
Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.
Общество
Россиян ждет аномальное тепло на Рождество
Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
Футбол
Балотелли обвинил фанатов «Лацио» в расизме
Политика
Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы
Футбол
Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович
Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
Культура
Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов
На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Хоккей
Ковальчук подарил часы Rolex Кулаку за 17-й номер в «Монреале»
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области
Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области, сообщили РБК в областном управлении ГИБДД.
Кино
В США раздали «Золотые глобусы»
В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Хоккей
Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Финансы
Рубль показал снижение к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
Общество
Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»
В воскресенье ночью пройдет 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус».
Футбол
Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Хоккей
«Тампа» Кучерова победила «Каролину» Свечникова в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" победила "Каролину Харрикейнс".
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы А мы специально для вас составили хит-парад продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму.
Футбол
Игорь Чугайнов: «Футбол за Уралом влачит жалкое существование»
В предновогодней суете как-то незаметно прошло серьезное событие в российской футбольной глубинке – «Новосибирск» и его главный тренер Игорь Чугайнов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Шоу-бизнес
Ксения Бородина столкнулась с панической атакой на отдыхе за рубежом
Январские праздники Ксения Бородина решила провести вдали от дома. Телеведущая вместе с семьей отправилась за границу.
Политика
МИД Германии счел бесполезными угрозы Трампа о санкциях против Ирака
Ранее глава МИД ФРГ на фоне обострения отношений между Ираном и США, вызванного гибелью иранского генерала Касема Сулеймани, предложил провести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, поскольку ЕС «предстоит сыграть важную роль».
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон обратились к Ирану и Ираку
Лидеры Германии, Франции и Великобритании Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон сделали совместное заявление о ситуации, сложившейся в связи с убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани.