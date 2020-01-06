Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Нафтан" начал переработку первой партии российской нефти, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу белорусского госконцерна "Белнефтехим". В пресс-службе отметили, что сохраняется минимальная загрузка предприятия.

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