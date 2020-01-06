Энергетика
Газета.RuБелорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из России
Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Нафтан" начал переработку первой партии российской нефти, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу белорусского госконцерна "Белнефтехим". В пресс-службе отметили, что сохраняется минимальная загрузка предприятия.
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Армия и оружие
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Экономика
Минск хочет рассчитываться с Москвой за газ белорусскими рублями
Минск хочет внести соответствующие изменения в соглашение с правительством РФ. Сейчас цена рассчитывается в долларах.
Общество
В Австралии выделят около $1,4 млрд на восстановление после пожаров
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
Происшествия
Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден
Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Общество
Прощание с онкологом Андреем Павленко пройдёт 6 января
Прощание с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся после длительной борьбы с раком желудка, состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $70 на фоне напряжения на Ближнем Востоке
Баррель нефти Brent первые поднялся выше 70 долларов с 22 мая 2019 года.
Авто
Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети
Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова показала помолвочное кольцо
Модель алеся Кафельникова в своем микроблоге в Instagram показала снимок, где поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо с бриллиантами. фанаты уверены, знаменитость поставила точку в романе с рэпером Pharaon и собирается пойти под венец с таинственным избранником.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Гаджеты
CES 2020: Seagate показала, как работать с данными
Как сообщили в компании, Lyve Drive Mobile System представляет собой набор модульных решений для легкого, защищенного и эффективного управления данными, созданный с целью ускорения работы глобальных цифровых систем.
Происшествия
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Происшествия
В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны
В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Политика
Американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-46 Pegasus.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.