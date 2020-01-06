Энергетика

Газета.RuГазета.RuБелорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из России

Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Нафтан" начал переработку первой партии российской нефти, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу белорусского госконцерна "Белнефтехим". В пресс-службе отметили, что сохраняется минимальная загрузка предприятия.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РИА Новости03:18

«Белнефтехим» рассказал о загрузке белорусских НПЗ

ТАСС03:11

На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Известия03:16

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Коммерсантъ03:27

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РБК03:51

Белорусский НПЗ начал переработку российской нефти

РЕН ТВ03:06

Белорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из России

Газета.Ru04:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Армия и оружие

Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
РИА Новости 05:55
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Известия вчера в 17:22
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Экономика

Минск хочет рассчитываться с Москвой за газ белорусскими рублями

Минск хочет внести соответствующие изменения в соглашение с правительством РФ. Сейчас цена рассчитывается в долларах.
Коммерсантъ 04:54
Общество

В Австралии выделят около $1,4 млрд на восстановление после пожаров

RT на русском 00:34
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
Хоккей

Хоккеист Тарасенко перепутал трансляцию финала МЧМ

News.ru 03:39
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
RT на русском 02:51
Происшествия

Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден

Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова.
REGNUM 03:39
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Общество

Прощание с онкологом Андреем Павленко пройдёт 6 января

Прощание с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся после длительной борьбы с раком желудка, состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
RT на русском вчера в 09:59
Политика

Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

ТАСС 05:25
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 05:09
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $70 на фоне напряжения на Ближнем Востоке

Баррель нефти Brent первые поднялся выше 70 долларов с 22 мая 2019 года.
РЕН ТВ 02:53
Авто

Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети

Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
ГЛАС.RU вчера в 05:31
Политика

Дочь убитого иранского генерала Сулеймани обратилась к Трампу

Профиль 05:17
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова показала помолвочное кольцо

Модель алеся Кафельникова в своем микроблоге в Instagram показала снимок, где поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо с бриллиантами. фанаты уверены, знаменитость поставила точку в романе с рэпером Pharaon и собирается пойти под венец с таинственным избранником.
OAnews 03:21
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс 02:43
Путешествия

Аксенов назвал число посетивших Крым туристов

РБК 04:51
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском вчера в 06:16
Гаджеты

CES 2020: Seagate показала, как работать с данными

Как сообщили в компании, Lyve Drive Mobile System представляет собой набор модульных решений для легкого, защищенного и эффективного управления данными, созданный с целью ускорения работы глобальных цифровых систем.
TechFusion 05:42
Происшествия

На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды

Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил девушку

News.ru 04:38
Происшествия

В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны

В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Российская газета вчера в 07:21
Политика

Американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком

Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-46 Pegasus.
Lenta.ru 04:47
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Известия 03:39
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Sports.ru 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное