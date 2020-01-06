Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
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