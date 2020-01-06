Энергетика
РИА НовостиБелорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
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Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Спорт
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Авто
Составили топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей
Как сообщает ToDay News Ufa, самым дешевым автомобилем в России назван седан Lada Granta, он обойдется новым владельцам в среднем в 455 900 рублей.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Хоккей
Валерий Брагин: сборная России показала лучший хоккей на турнире
Религия
Православные отмечают рождественский Сочельник
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых Сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам»
В сети появилось видео, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, передает РИА "Новости".
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Футбол
«Рубин» перехватил полузащитника Макарова у ЦСКА
Казанский "Рубин" объявил о переходе полузащитника "Нефтехимика" Дениса Макарова.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове
Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
Политика
Меркель по приглашению Путина приедет в Россию 11 января
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком
Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Культура
Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Игры
GTA V стала бесплатной для подписчиков Xbox Game Pass
Grand Theft Auto V добавили в Xbox Game Pass. Подписчики сервиса на консолях смогут скачать игру бесплатно.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Здоровье
Названы пять бесполезных методов народной медицины
Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян.