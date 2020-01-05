Энергетика

ИзвестияИзвестияНа белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в пресс-службе белорусского госконцерна «Белнефтехим».
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Белорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из России

Газета.Ru06 января в 04:44

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РБК06 января в 03:51

Белорусские НПЗ снова стали получать российскую нефть

Российская газета04 января в 22:50

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РИА Новости06 января в 03:18

На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Известия06 января в 03:16

Белорусский НПЗ начал переработку российской нефти

РЕН ТВ06 января в 03:06

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Коммерсантъ06 января в 03:27
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Нефть в Беларусь пришла только на два месяца?

КП - Беларусь09:00
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