Экономика
Газета.RuИндекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что остальные рынки также резко упали.
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Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе
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Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Экономика
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Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
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Боевики обстреляли газовые станции в Сирии
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4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
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ЦСКА интересуется нападающим «Бернли»
Нападающий Бернли Матей Выдра может перейти в московский ЦСКА.
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В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах
Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
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Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.
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Политика
В Кремле допустили упоминание Бога в Конституции
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию рассматривает все предложения по возможным поправкам, в том числе по упоминанию Бога в Основном законе страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Эксперты «Роскачества» оценили 17 новых моделей колонок и рассказали, как правильно их выбирать.
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Арестованного боксера Кушиташвили исключили из сборной России
Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии, исключили из российской сборной.
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Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
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Леди Гага показала нового бойфренда
Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
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Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
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