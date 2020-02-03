Экономика

Газета.RuГазета.RuИндекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что остальные рынки также резко упали.
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Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

РБКвчера в 00:39

Китайские биржевые индексы упали на 8% на фоне коронавируса

Коммерсантъ02 февраля в 23:21

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Газета.Ru02 февраля в 20:58

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русском02 февраля в 21:08

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Lenta.ru02 февраля в 21:04

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАСС02 февраля в 21:58

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новости02 февраля в 20:52
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Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
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В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса

В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен — у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.
РБК вчера в 22:00
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые станет мамой

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Аргументы недели вчера в 08:13
Киберспорт

Геймеры назвали Warcraft III: Reforged худшей игрой за все времена

ИнфоСМИ вчера в 14:23
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала советы по профилактике онкозаболеваний.
РБК вчера в 23:09
Происшествия

Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики

В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
REGNUM 00:04
Политика

Экс-президента Боливии Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат

Бывший президент Боливии Эво Моралес зарегистрирован кандидатом в сенат от департамента Кочабамба на грядущих весенних выборах, сообщил лидер партии экс-главы государства «Движение к социализму» Леонардо Лоса, пишет газета El Deber.
РБК 00:00
Политика

Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Lenta.ru вчера в 21:22
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК 02 февраля в 23:01
Политика

В Улан-Удэ скрытно перебросили самолёты для эвакуации из Китая

Россиян будут эвакуировать из Уханя транспортными самолётами Министерство обороны России выделило пять транспортных Ил-76МД для эвакуации сограждан из Китая, где сейчас распространяется коронавирус.
Байкал-Daily вчера в 22:55
Происшествия

Боевики обстреляли газовые станции в Сирии

Боевики обстреляли три газовые станции в сирийской провинции Хомс.
Lenta.ru вчера в 23:52
Политика

Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция

4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
RT на русском вчера в 23:45
Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Бернли»

Нападающий Бернли Матей Выдра может перейти в московский ЦСКА.
Советский спорт вчера в 10:39
Общество

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
RT на русском вчера в 18:21
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 14:27
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах

Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.
Коммерсантъ вчера в 02:26
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Политика

В Кремле допустили упоминание Бога в Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию рассматривает все предложения по возможным поправкам, в том числе по упоминанию Бога в Основном законе страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Daily Storm вчера в 05:40
Гаджеты

«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать музыкальные колонки

Эксперты «Роскачества» оценили 17 новых моделей колонок и рассказали, как правильно их выбирать.
Вечерняя Москва 00:00
Происшествия

Арестованного боксера Кушиташвили исключили из сборной России

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии, исключили из российской сборной.
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Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru вчера в 05:02
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Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Lenta.ru вчера в 19:14
Спорт

Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Чемпионат вчера в 07:57
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Известия вчера в 06:43
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