с чего всё началось

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта по состоянию на 23.00 по мск.

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

Экономика Назван очаг возможного глобального финансового кризиса В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.

Музыка Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения» Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Политика Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти» Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.

Политика В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.

Армия и оружие Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.

Общество В ВОЗ объявили о пандемии коронавируса Пандемия – род неимоверно сильной эпидемии, которая поражает всю страну или, как в случае с коронавирусом, множество стран мира.

Политика Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.

Общество В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.

Происшествия В Челябинской области директора оштрафовали за оскорбление учителя Суш оштрафовал на 10 тысяч рублей директора школы в Челябинской области, который в образовательном учреждении нецензурно высказался в отношении преподавателя, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

Экономика Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.

Происшествия Во Владивостоке выписали девять россиян с Diamond Princess Из больницы во Владивостоке выписаны все девять россиян, которые находились на карантине после эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

Экономика В России выросли продажи антидепрессантов В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из категории антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных аналитической DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые девять недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2018-й и 2019-й).