Экономика

ПрофильПрофильНа бирже увеличился приток россиян с небольшими накоплениями

Ожидается, что количество таких инвесторов будет только увеличиваться в будущем, сообщает РБК. Доля россиян на бирже с небольшими накоплениями в прошлом году составляла 5%, в этом она выросла до 10%. Эксперты заявляют, что число таких клиентов будет удваиваться ежегодно.
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с чего всё началось

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК27 ноября в 23:00

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Памятка для начинающего инвестора на фондовом рынке

Ведомости28 ноября в 15:13

Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже

Forbes28 ноября в 00:53

Россияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков

News.ru28 ноября в 04:30

Россияне ринулись на фондовый рынок

Ридус28 ноября в 02:30

Россияне разочаровались во вкладах и хлынули на биржу

Lenta.ru28 ноября в 01:42

Брокер нужен, чтобы заниматься инвестициями. Но как его выбрать?

ТАСС28 ноября в 07:30

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

РБК27 ноября в 23:00
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Политика

В руководстве «Альтернативы для Германии» сменился сопредседатель

Сопредседатель и один из основателей правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд не стал выставлять свою кандидатуру в очередной раз, его место займет 44-летний саксонский политик Тино Хрупалла.
ТАСС 13:47
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Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
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Первую партию кроссоверов Ford Mustang Mach-e раскупили за девять дней

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Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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Ученые назвали самую «неблагоприятную» группу крови

Ученые из Гарвардского университета определили группу крови, обладатели которой чаще других заболевают различными болезнями.
UfacityNews.ru вчера в 07:57
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском вчера в 08:24
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Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru 12:11
Политика

Украина запустит телеканал для неподконтрольных территорий

На Украине планируют запустить телеканал, вещающий исключительно на неподконтрольных территориях, в феврале 2020 года.
Газета.Ru 12:10
Политика

Пензенского депутата, задержанного за пьяное вождение, исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости 14:31
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Общество

Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Lenta.ru вчера в 08:55
Происшествия

В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе

Полицейские в Карачаево-Черкесии задержали мужчину, который открыл стрельбу в кафе, в результате которой пострадал один человек, сообщает МВД по КЧР.
РИА Новости 14:19
Шоу-бизнес

Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком

Свои рассуждения Сябитова подкрепила фотографией без одежды, чем весьма удивила поклонников.
Слово и Дело 28 ноября в 21:47
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Здоровье

С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Российская газета 02:27
Общество

Врач рассказала о вреде красной икры

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каком количестве следует потреблять красную икру и кому она противопоказана.
Известия 08:39
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru 08:19
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM вчера в 09:15
Общество

«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
РИА Новости 09:20
Космос

Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн

Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
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Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
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Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

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Skoda запустила производство новой Skoda Octavia

Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.
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Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Наука

Как мозг принимает решения о наказании

Известно, что некоторые зоны мозга активируются как у жертвы нарушения, так и у свидетеля, когда они принимают решение о наказании.
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Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru 28 ноября в 01:18
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