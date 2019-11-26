Экономика
ПрофильНа бирже увеличился приток россиян с небольшими накоплениями
Ожидается, что количество таких инвесторов будет только увеличиваться в будущем, сообщает РБК. Доля россиян на бирже с небольшими накоплениями в прошлом году составляла 5%, в этом она выросла до 10%. Эксперты заявляют, что число таких клиентов будет удваиваться ежегодно.
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с чего всё началось
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.РБК27 ноября в 23:00
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Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже
Forbes28 ноября в 00:53
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