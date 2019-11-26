Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.

с чего всё началось

Ожидается, что количество таких инвесторов будет только увеличиваться в будущем, сообщает РБК. Доля россиян на бирже с небольшими накоплениями в прошлом году составляла 5%, в этом она выросла до 10%. Эксперты заявляют, что число таких клиентов будет удваиваться ежегодно.

На бирже увеличился приток россиян с небольшими накоплениями

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