Возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции в России есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
Только взвешенная и ответственная позиция, лишенная авантюризма, дает возможность Москве эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление режиссера Карена Шахназарова, что Кремлю необходимо сформировать мнение по карабахскому вопросу.
С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о праве передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам, достигшим 16 лет, при наличии соответствующего разрешения.