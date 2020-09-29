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Эхо Москвы
Эхо Москвы

На бирже в Москве курс евро превысил 93 рубля

Дорожает и доллар – он стоит почти 80 рублей. Эксперты отмечают, что рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

На фоне падения рубля в банках начала заканчиваться валюта

Московский Комсомолец06:52
LentaChel.ru

Справедливый курс доллара - 63-65 рублей, считает эксперт

LentaChel.ru05:22
Эхо Москвы

Курс рубля продолжает падение

Эхо Москвы06:07
Крылатское.ру

Эксперты перечислили причины резкого падения рубля

Крылатское.ру04:48
Живая Кубань

Курс евро на Московской бирже перешел границу в 93 рубля

Живая Кубань04:21

Голикова заявила о возможности нарастить производство тест-систем

Возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции в России есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
Голикова заявила о возможности нарастить производство тест-систем
РИА Новости08:38
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Песков прокомментировал слова Шахназарова о ситуации в Карабахе

Только взвешенная и ответственная позиция, лишенная авантюризма, дает возможность Москве эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление режиссера Карена Шахназарова, что Кремлю необходимо сформировать мнение по карабахскому вопросу.
РИА Новости07:19

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
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Десантники ВСУ дают понять: Крымская граница может запылать не хуже Донбасса

Хотя сам факт размещения «на пороге Крыма» десантно-штурмовых батальонов с реальным боевым опытом и выучкой НАТО свидетельствует предельно четко - южное направление может запылать не хуже Донбасса.
Свободная Пресса06:55

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новости27 сентября в 12:31
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Госдума приняла в первом чтении проект, разрешающий охотиться с 16 лет

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о праве передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам, достигшим 16 лет, при наличии соответствующего разрешения.
РИА Новости08:19

Новый Kia Sportage появится в апреле 2021 года

Популярный в России кроссовер Kia Sportage должен сменить поколение в скором времени — дебют модели запланирован на апрель 2021 года, то есть примерно на полгода позже, чем планировалось изначально.
32CARS.ru04:18
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