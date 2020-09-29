С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Не стоит поворачиваться к стае бродячих собак спиной, а нужно резко наклониться к земле, чтобы создать видимость того, что человек намеревается что-то поднять и кинуть в животных – это отпугнет их, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Учебно-дрессировочного центра «Сириус», зооинженер-кинолог Андрей Цветков.
Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
В соответствии с механизмом, объявленным 19 марта, Банк России до 30 сентября должен был продавать валюту, полученную из ФНБ за пакет Сбербанка, только в случае снижения цены нефти марки Urals ниже 25 долларов, и, учитывая рост цен на нефть, после 12 мая эти операции не проводились.
«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.