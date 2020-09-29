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Эхо Москвы
Эхо Москвы

На бирже в Москве курс евро превысил 93 рубля

Дорожает и доллар – он стоит почти 80 рублей. Эксперты отмечают, что рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

На фоне падения рубля в банках начала заканчиваться валюта

Московский Комсомолец06:52
LentaChel.ru

Справедливый курс доллара - 63-65 рублей, считает эксперт

LentaChel.ru05:22
Эхо Москвы

Курс рубля продолжает падение

Эхо Москвы06:07
Живая Кубань

Курс евро на Московской бирже перешел границу в 93 рубля

Живая Кубань04:21
ИА Красная Весна

Эксперты объяснили резкое падение рубля

ИА Красная Веснавчера в 14:14
КТВ-Луч

Эксперты объяснили рекордное падение курса рубля

КТВ-Лучвчера в 12:39
Uznayvse.ru

Рубль обвалился по отношению к доллару и евро

Uznayvse.ruвчера в 07:00

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
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Кинолог рассказал, как защититься от нападения стаи бродячих собак

Не стоит поворачиваться к стае бродячих собак спиной, а нужно резко наклониться к земле, чтобы создать видимость того, что человек намеревается что-то поднять и кинуть в животных – это отпугнет их, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Учебно-дрессировочного центра «Сириус», зооинженер-кинолог Андрей Цветков.
Взгляд.ру07:22

Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Ведомости04:23
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Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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Эрдоган выступил с требованием к Армении по ситуации в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец кризису в Нагорном Карабахе, который якобы начался с «оккупации» Арменией «азербайджанских территорий», передает агентство Anadolu.
Rambler News Serviceвчера в 08:01
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Банк России объявил о дополнительных продажах валюты с 1 октября

В соответствии с механизмом, объявленным 19 марта, Банк России до 30 сентября должен был продавать валюту, полученную из ФНБ за пакет Сбербанка, только в случае снижения цены нефти марки Urals ниже 25 долларов, и, учитывая рост цен на нефть, после 12 мая эти операции не проводились.
Российская газета04:03
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«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомости07:13
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