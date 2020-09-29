Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.