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Эхо Москвы
Эхо Москвы

На бирже в Москве курс евро превысил 93 рубля

Дорожает и доллар – он стоит почти 80 рублей. Эксперты отмечают, что рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть.В источнике
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LentaChel.ru

Справедливый курс доллара - 63-65 рублей, считает эксперт

LentaChel.ru05:22
Эхо Москвы

Курс рубля продолжает падение

Эхо Москвы06:07
Uznayvse.ru

Рубль обвалился по отношению к доллару и евро

Uznayvse.ruвчера в 07:00
Живая Кубань

Курс евро на Московской бирже перешел границу в 93 рубля

Живая Кубань04:21
ИА Красная Весна

Эксперты объяснили резкое падение рубля

ИА Красная Веснавчера в 14:14
КТВ-Луч

Эксперты объяснили рекордное падение курса рубля

КТВ-Лучвчера в 12:39
Крылатское.ру

Эксперты перечислили причины резкого падения рубля

Крылатское.ру04:48

Главе карельского «Мемориала» увеличили срок с 3,5 до 13 лет колонии

Верховный суд Карелии ужесточил до 13 лет колонии строгого режима наказание главе местного "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новости10:18
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