Эхо МосквыНа бирже в Москве курс евро превысил 93 рубляUznayvse.ruЭхо МосквыЖивая КубаньИА Красная ВеснаLentaChel.ruКТВ-ЛучКрылатское.руДорожает и доллар – он стоит почти 80 рублей. Эксперты отмечают, что рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть.В источникеОценитьКомментироватьПодробнее о событииСправедливый курс доллара - 63-65 рублей, считает экспертLentaChel.ru05:22Курс рубля продолжает падениеЭхо Москвы06:07Рубль обвалился по отношению к доллару и евроUznayvse.ruвчера в 07:00Курс евро на Московской бирже перешел границу в 93 рубляЖивая Кубань04:21Эксперты объяснили резкое падение рубляИА Красная Веснавчера в 14:14Эксперты объяснили рекордное падение курса рубляКТВ-Лучвчера в 12:39Эксперты перечислили причины резкого падения рубляКрылатское.ру04:48Показать ещё