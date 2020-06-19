с чего всё началось

Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 20:40 — REGNUM Цены на бензин АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня поднялись на 10%. По итогам сегодняшнего торгового дня за тонну АИ-95 дают 56,7 тыс. рублей.

На бирже в Петербурге цена тонны АИ-95 установила рекорд

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