Энергетика
Российская газетаБиржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июня поднялась почти на 10% до 56,75 тысяч рублей за тонну.
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Футбол
Манчестер Сити — Арсенал 2:0 (2-й тайм)
"Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал" объявили составы на матч 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 14:50
Гаджеты
Первый складной iPhone будет иметь два экрана
MobiDevices вчера в 05:51
Общество
Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября
«Достаточно высокая доля уверенности на сегодня есть о том, что в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты», — сказала Попова.
РБК 16:06
Общество
На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля
Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль вчера в 13:16
Экономика
В ЕР поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных россиян
Первый замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил, что ЕР поддерживает увеличение подоходного налога для богатых граждан, при этом снизив его для малообеспеченных, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:43
Шоу-бизнес
Покупки умершей жены до смерти показал телеведущий Андрей Норкин
Телеведущий Андрей Норкин продемонстрировал в Instagram покупки, которые его покойная супруга Юлия сделала незадолго до смерти.
iReactor вчера в 05:15
Политика
Посол ФРГ в США ответила на слова Трампа о защите от России
Посол Германии в США Эмили Хабер, выступая на видеоконференции в Совете по международным отношениям, прокомментировала высказывание американского лидера Дональда Трампа о защите ФРГ от России.
Наша версия вчера в 03:51
Происшествия
В Кировской области возбудили дело из-за угроз полицейскому арбалетом
В Кировской области возбудили уголовное дело из-за угроз убийством в адрес сотрудника полиции.
РБК 15:24
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
Армия и оружие
Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru 00:37
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Городовой 12:27
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело вчера в 05:26
Интернет
В Иннополисе тестируют 4D-модель города
Жители Иннополиса начали тестировать 4D-модель собственного города.
Республика Татарстан 08:14
Футбол
«Рубин» опроверг информацию о коронавирусе у Зуева
Все футболисты казанского "Рубина", включая полузащитника Александра Зуева, сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
РИА Новости 14:04
Армия и оружие
США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
Военное дело 11:28
Футбол
Домагой Вида может продолжить карьеру в российском клубе
Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида перейдет в чемпионате России.
Нева Спорт вчера в 16:03
Происшествия
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса предъявят 11 обвинений
RT на русском 16:26
Кино
Тарантино обвинили в расизме из-за слова «ниггер» в его фильмах
Лауреат "Оскара" Джон Ридли обвинил режиссера Квентина Тарантино в расизме за чрезмерное употребление слова "ниггер".
Газета.Ru 05:05
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Политика
Закон о санкциях против Китая из-за уйгуров подписан Трампом
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке закона, вводящего антикитайские санкции из-за проблемы уйгуров, стало известно в начале месяца.
REGNUM 16:29
Единоборства
Глава UFC Уайт назвал четырех величайших бойцов в истории MMA
Ранее лучших бойцов в истории назвали бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо и бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье.
Metaratings 05:47
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Здоровье
Власти Москвы объяснили необходимость носить маски здоровым людям
Столичные власти объяснили необходимость здоровым людям носить маски в общественных местах и проиллюстрировали это инфографикой.
Lenta.ru 07:15