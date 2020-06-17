с чего всё началось

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июня поднялась почти на 10% до 56,75 тысяч рублей за тонну.

Фигурное катание Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге. 5

Экономика В ЕР поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных россиян Первый замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил, что ЕР поддерживает увеличение подоходного налога для богатых граждан, при этом снизив его для малообеспеченных, передает РИА "Новости". 2K

Происшествия В Кировской области возбудили дело из-за угроз полицейскому арбалетом В Кировской области возбудили уголовное дело из-за угроз убийством в адрес сотрудника полиции.

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 65

Футбол «Рубин» опроверг информацию о коронавирусе у Зуева Все футболисты казанского "Рубина", включая полузащитника Александра Зуева, сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

Общество Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. 65

Единоборства Глава UFC Уайт назвал четырех величайших бойцов в истории MMA Ранее лучших бойцов в истории назвали бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо и бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье. 1