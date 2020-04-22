В онлайн-торговле хотя и ожидается рост спроса благодаря потребителям в Москве, но и здесь ситуацию простой не назовешь, отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин: покупатели планируют сокращать расходы практически во всех категориях из-за опасений в связи с возможным повышением цен.

На ближайшие полгода россияне забудут о тратах

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Экономика Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.

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Общество Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь Больше половины респондентов объяснили запланированное сокращение своих расходы тем, что они все время проводят дома, и тратить деньги им попросту некуда, 14% решили экономить из-за ожидаемого уменьшения доходов в следующем месяце, еще 8% - потому, что опасаются роста цен.

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