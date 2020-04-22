Общество
ВедомостиНа ближайшие полгода россияне забудут о тратах
В онлайн-торговле хотя и ожидается рост спроса благодаря потребителям в Москве, но и здесь ситуацию простой не назовешь, отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин: покупатели планируют сокращать расходы практически во всех категориях из-за опасений в связи с возможным повышением цен.
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Исследование: Россияне ближайшие полгода планируют экономить на развлечениях
Национальная служба новостей17:41
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Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Космос
Космические туристы смогут впервые встретить Новый год на орбите
Впервые встретить Новый год на орбите смогут два космических туриста, которые полетят на российском корабле "Союз" на Международную космическую станцию в конце 2021 года.
РЕН ТВ 19 апреля в 20:57
Энергетика
Оптовые цены на бензин в России упали
В России нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток. Цена на бензин упала ниже себестоимости, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 02:11
Общество
Глава Хакасии предложил выставить пост на границе с Красноярским краем
Глава Хакасии сообщил у себя Вконтакте, что сегодня во время заседания оперативного штаба он поручил организовать в короткие сроки пост на северной границе с Красноярским краем.
Московский Комсомолец Хакасия 10:21
Футбол
«Барселона» предложила «Челси» приобрести Коутиньо
Sport24.ru 05:09
Здоровье
Россияне стали активнее скупать средства от похмелья
Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия 18:52
Политика
AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн
Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании.
ТАСС 21:58
Транспорт
В России создадут единый центр по контролю за водителями
В России ведётся работа над созданием единой системы контроля за водителями.
Life.ru 22:04
Происшествия
Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии
Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб.
Газета.Ru 04:18
Экономика
Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ
На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБК 22:00
Здоровье
В Амурской области выявлено три новых случая коронавируса
Отделение терапии в Белогорской больнице, где было выявлено два подозрительных случая на COVID-2019, находится на карантине.
Амур.инфо 02:54
Общество
Ярошенко направили на медобследование в США
Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование.
RT на русском 20:57
Наука
Поколения антибиотиков
Бактерицидные препараты разбиты на «поколения»: препараты первого поколения — те, которые были выделены из природных источников (например, пенициллин из плесени) и используются без химических модификаций.
Коммерсантъ Наука 20 апреля в 17:28
Общество
Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь
Больше половины респондентов объяснили запланированное сокращение своих расходы тем, что они все время проводят дома, и тратить деньги им попросту некуда, 14% решили экономить из-за ожидаемого уменьшения доходов в следующем месяце, еще 8% - потому, что опасаются роста цен.
Российская газета 17:01
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Происшествия
МВД предложило расширить полномочия полицейских
МВД подготовило законопроект, в котором предложено расширить полномочия полицейских, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:24
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива»
Аргументы и Факты 20 апреля в 15:22
Происшествия
В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом
Красноярск, 22 апреля 2020, 12:38 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в региональном министерстве здравоохранения.
REGNUM 05:38
Здоровье
Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Инфографика
За минувшие сутки число заболевших увеличилось на девять человек На 22 апреля в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 136 человек.
АМИТЕЛ 04:38
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса
Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине.
Амур.инфо 20:51
Здоровье
В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава
Московский Комсомолец 01:03
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показалась без макияжа
Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников.
Peterburg2.ru 15:53
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Лечивший пациентов с коронавирусом врач умер в Москве
10 апреля у врача поднялась температура – в тот день он работал с пациентами с COVID-19.
Взгляд.ру 08:33
Космос
Космическая семёрка: фильмы о космосе, которые вы могли пропустить
Фильм, составленный из флешфорвардов и флешбэков участников космической экспедиции (естественно, вымышленной), которые считают, что они остались последними людьми во Вселенной.
Популярная механика 01:15