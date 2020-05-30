Коронавирус
ТАССНа борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей
Модернизация первичного звена Глава Минздрава сказал, что модернизация первичного звена здравоохранения должна проходить с учетом новых вызовов, возникших из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.ТАСС05:57
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В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции.
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Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
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Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
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Газета.Ru 11:09
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В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
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Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
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Песков рассказал, когда сбреет бороду
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Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
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Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Общество
В Свердловской области дали прогноз на начало лета
Первый месяц лета-2020 в Свердловской области окажется прохладным, сообщили 30 мая синоптики Росгидромета.
ИА Красная Весна 10:10
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Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
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Авто
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Аналитики провели соответствующие исследования и составили рейтинг самых быстрых машин, которые были выпущены в серийной версии.
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Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
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В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
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В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
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«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
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