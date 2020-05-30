Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.

с чего всё началось

Модернизация первичного звена Глава Минздрава сказал, что модернизация первичного звена здравоохранения должна проходить с учетом новых вызовов, возникших из-за пандемии коронавируса.

На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

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