Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту. Об этом рассказал Пятому каналу один из пассажиров. Он отметил, что после выезда на взлетно-посадочную полосу пассажиры услышали крики из кабины пилота.
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с чего всё началось

«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву

Череда неприятных ситуаций произошла у пассажиров самолета авиакомпании Air France, который должен был в 12.45 вылететь из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево».
Пятый каналвчера в 20:16

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Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Известиявчера в 21:14

Дым и запах керосина: пассажирка рейса «Париж—Москва» рассказала о страшном полете

Пятый канал00:27

Пилоты рейса до Москвы подрались на борту самолета

URA.Ruвчера в 23:24

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Газета.Ruвчера в 23:01

Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

РИА Новости01:12

Драка в кабине, жуткая турбулентность: россияне еле прилетели в Москву

РЕН ТВвчера в 22:01

То пилоты подрались, то пассажиров заморозили. Самолет не долетел до Москвы и вернулся в Париж

Телеканал 360°вчера в 20:26
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Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Происшествия

Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок

Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года.
RT на русском 02:24
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
REGNUM 02:40
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Экономика

Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
РБК вчера в 17:00
Финансы

Эксперты прогнозируют рост курса евро выше 80 рублей

Эксперты крупнейшего банка в Северной Европе Nordea Bank прогнозируют рост курса европейкой валюты до 71 рубля, а в следующем 2021 году — выше отметки в 80 рублей за евро, пишет РИА Новости.
ПРАЙМ 01:05
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Космос

Робота с женской внешностью готовят к запуску в космос в Индии

В конце текущего года Индия намерена осуществить очередной космический прорыв. Она отправит в космос робота-гуманоида с женской внешностью.
Городовой 01:57
Кино

Тизер сериалов Marvel показали на «Супербоуле»

Премьера совместного тизера сериалов Marvel "Сокол и Зимний Солдат", "Вандавижн" и "Локи" состоялась 2 февраля 2020 года в рамках Супербоула.
ИА InterMedia 03:03
Политика

Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Телеканал опроверг участие Меган Маркл в реалити-шоу

Телеканал CTV, который производит шоу в партнёрстве с Netflix, также опроверг информацию об участии Меган Маркл в программе.
News.ru 01:00
Финансы

Курс евро снижается на открытии торгов

Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
RT на русском 02:03
Наука

Российские ученые выявили влияющий на деление раковых клеток механизм

Российские ученые из Сеченовского университета выявили механизм, который влияет на деление раковых клеток.
МедиаПоток вчера в 06:09
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Первый канал анонсировал шоу с Ксенией Собчак

Первый канал анонсировал шоу с ведущей Ксенией Собчак. Короткий ролик опубликован на сайте телеканала и в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 02:03
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

В России в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
РИА Новости 03:00
Хоккей

Нападающего «Авангарда» дисквалифицировали на два матча КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего «Авангарда» Роба Клинкхаммера на две игры.
Матч ТВ 01:37
Футбол

«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Metaratings вчера в 16:53
Кино

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Производство российского фильма "Мастер и Маргарита" остановлено, сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 02:20
Экономика

Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году.
REGNUM 03:11
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Политика

Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония

Парламентская ассамблея Совета Европы прохладно отреагировала на поднятые российской делегацией вопросы по поводу ситуации вокруг Sputnik Эстония, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
РИА Новости 02:56
Общество

КНДР остановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией было приостановлено на неопределенный срок и возобновится в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в Китае.
VSE42.RU вчера в 23:29
Общество

Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Вести.Ru вчера в 07:23
Экономика

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 21:04
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