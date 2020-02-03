Череда неприятных ситуаций произошла у пассажиров самолета авиакомпании Air France, который должен был в 12.45 вылететь из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево».

с чего всё началось

Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту. Об этом рассказал Пятому каналу один из пассажиров. Он отметил, что после выезда на взлетно-посадочную полосу пассажиры услышали крики из кабины пилота.

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