На борту Международной космической станции выявлена повышенная концентрация бензола, экипажу ничто не угрожает, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

с чего всё началось

На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

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