Общество

РБКРБКНа борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола

На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
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На борту МКС повысилась концентрация бензола

На борту Международной космической станции выявлена повышенная концентрация бензола, экипажу ничто не угрожает, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
РИА Новостивчера в 20:04

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Увеличение концентрации бензола обнаружено на МКС

Московский Комсомолецвчера в 20:15

На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола

РБКвчера в 21:36

В воздухе на МКС нашли дурманящее вещество

Lenta.ruвчера в 21:26

Стало известно о повышении концентрации бензола на МКС

Газета.Ruвчера в 20:20

На борту МКС повысилась концентрация опасного газа бензола

Вести.Ruвчера в 22:44

«Роскосмос» сообщил о повышении концентрации бензола на МКС

RT на русскомвчера в 20:12

На борту МКС повысилась концентрация бензола

РИА Новостивчера в 20:04
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Происшествия

В Екатеринбурге из-за неудачной опрессовки разбились окна в домах

URA.Ru вчера в 22:38
Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Шоу-бизнес

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака

В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me вчера в 09:20
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Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
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Общество

Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей

Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
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Общество

В Волгоградской области заработал масочный режим

Согласно документу с сегодняшнего дня волгоградцы без масок и перчаток не смогут посещать магазины и другие заведения и учреждения, а также заходить в транспорт.
Волгоградская правда вчера в 22:36
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала нового возлюбленного

Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories.
NewInform 18 мая в 13:05
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Общество

Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета вчера в 16:15
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Шоу-бизнес

Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей Грачевой

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
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Шоу-бизнес

Боня ответила на критику Бородиной

Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику 37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни.
WomanHit.ru вчера в 06:15
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Газета.Ru вчера в 17:24
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Общество

Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия вчера в 02:00
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Кино

Актер из Уфы получил роль в новом сериале на ТНТ

iReactor вчера в 03:17
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 18 мая в 05:41
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Кино

Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести

Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Общество

В Самарской области режим ограничений могут ужесточить

В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
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Шоу-бизнес

Актер из «Сумерек» Тайри Бойс с подругой найдены мертвыми в Лас-Вегасе

Грегори Тайри Бойс родился 5 декабря 1989 года в Лас-Вегасе.
Российская газета вчера в 07:49
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru 18 мая в 09:53
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Шоу-бизнес

Почему бывшая возлюбленная Ивана Жидкова не дает ему видеться с сыном

Пятый канал вчера в 05:04
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Здоровье

Очаг коронавируса возник в обсерваторе в Якутске

Всего в Якутии зарегистрировано 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 367 человек, умерли шесть пациентов.
SakhaNews вчера в 23:48
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
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Шоу-бизнес

Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
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Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 112-й космонавт России и 525-й космонавт мира. Совершил два космических полёта. Первый полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-22» в ноябре 2011 - апреле 2012 года к Международной космической станции. Участник основных космических экспедиций МКС-29/МКС-30. Продолжительность первого полёта составила более 165 суток. Второй полёт - в июле-октябре 2016 года командиром ТПК «Союз МС-01» и бортинженером экипажа МКС-48/ 49 основных космических экспедиций. Продолжительность второго полёта свыше 115 суток. Общая продолжительность пребывания в космосе составила более 280 суток. Герой Российской Федерации. Лётчик-космонавт Российской Федерации...
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Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». До поступления в отряд космонавтов работал инженером РКК «Энергия», помощником руководителя полётами российского сегмента МКС.
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