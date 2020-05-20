Общество
РБКНа борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
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с чего всё началось
На борту Международной космической станции выявлена повышенная концентрация бензола, экипажу ничто не угрожает, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.РИА Новостивчера в 20:04
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Происшествия
В Екатеринбурге из-за неудачной опрессовки разбились окна в домах
URA.Ru вчера в 22:38
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака
В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me вчера в 09:20
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
Общество
В Волгоградской области заработал масочный режим
Согласно документу с сегодняшнего дня волгоградцы без масок и перчаток не смогут посещать магазины и другие заведения и учреждения, а также заходить в транспорт.
Волгоградская правда вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала нового возлюбленного
Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories.
NewInform 18 мая в 13:05
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета вчера в 16:15
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Боня ответила на критику Бородиной
Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику 37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни.
WomanHit.ru вчера в 06:15
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия вчера в 02:00
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Кино
Актер из Уфы получил роль в новом сериале на ТНТ
iReactor вчера в 03:17
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 18 мая в 05:41
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Актер из «Сумерек» Тайри Бойс с подругой найдены мертвыми в Лас-Вегасе
Грегори Тайри Бойс родился 5 декабря 1989 года в Лас-Вегасе.
Российская газета вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru 18 мая в 09:53
Шоу-бизнес
Почему бывшая возлюбленная Ивана Жидкова не дает ему видеться с сыном
Пятый канал вчера в 05:04
Здоровье
Очаг коронавируса возник в обсерваторе в Якутске
Всего в Якутии зарегистрировано 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 367 человек, умерли шесть пациентов.
SakhaNews вчера в 23:48
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20