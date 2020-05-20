На борту Международной космической станции выявили повышенную концентрацию бензола, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса. Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

с чего всё началось

На борту Международной космической станции (МКС) выявили повышенную концентрацию бензола, сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы «Роскосмоса». Однако эта концентрация не опасна, экипажу ничто не угрожает, добавили в корпорации.

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