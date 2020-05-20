Общество
РБКНа борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
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На борту Международной космической станции выявлена повышенная концентрация бензола, экипажу ничто не угрожает, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.РИА Новости20:04
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Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Общество
Путин призвал оценить действия властей в период эпидемии
Президент России Владимир Путин во время совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы призвал оценить действия властей в период эпидемии коронавируса, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 08:05
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС 15:59
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»
Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело 06:34
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
Игры
В Европе сменился лидер в индустрии видеоигр
Суммарная стоимость акций компании CD Projekt достигла рекордного значения для европейских компаний, занимающихся разработкой и изданием видеоигр.
ИА Красная Весна 15:45
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня вчера в 13:40
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь.
Твой Континент 05:38
Общество
Китай заплатит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
MOS.news вчера в 09:19
Футбол
«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»
РБК вчера в 05:36
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Технологии
В России стартовало создание новой спутниковой системы связи
Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в России стартовало создание новой спутниковой системы связи.
Piter.tv 13:54
Технологии
Создан калькулятор, оценивающий риск смерти пациентов с COVID-19
Группа китайских ученых создала онлайн-калькулятор, позволяющий вычислить вероятность возможной госпитализации в отделение интенсивной терапии, попадание на ИВЛ или смерть пациентов с COVID-19.
РЕН ТВ 18:57
Политика
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Наука
Циркуляция океана может стать ключом к поиску жизни на экзопланетах
V-kosmose.com 02:34
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Прежде глянцевый журнал, который инициировал вручение этой статуэтки Регине Тодоренко, лишил её звания «Женщина года».
Bimru.ru 09:22
Общество
В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус
Уже 163 случая заражения коронавирусом выявлено у вахтовиков подрядных организаций Иркутской нефтяной компании (ИНК), один из них с запущенной формой COVID-19 скончался, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района Иркутской области.
РИА Новости 07:24
Происшествия
В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца
В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Российская газета 06:58
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 18:36
Хоккей
Темнокожий хоккеист рассказал об издевательствах в Канаде
Хоккеист Аким Алиу рассказал, с какими издевательствам столкнулся во время игры в Канаде, передает The Player.
Газета.Ru 20:30
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Общество
Дачный бум. Барнаульцы раскупают участки. Даже те, что были никому не нужны
"Свободных дач нет" Повышенный интерес к покупке дачных участков в Барнауле возник в конце марта 2020 года, говорит и.о. председателя СНТ "Сибирский садовод" (пересечение Южного такта и шоссе Ленточный бор) Александр Стрелков.
АМИТЕЛ 22:15