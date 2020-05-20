Общество

РБКРБКНа борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола

На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
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На борту МКС повысилась концентрация бензола

На борту Международной космической станции выявлена повышенная концентрация бензола, экипажу ничто не угрожает, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
РИА Новости20:04

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На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола

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Стало известно о повышении концентрации бензола на МКС

Газета.Ru20:20

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Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

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Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
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