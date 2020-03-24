Коронавирус

iReactoriReactorВоенные США на авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

Трое американских военных заразились коронавирусом на борту авианосца Теодор Рузвельт. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли. По его словам, среди личного состава на борту корабля "Теодор Рузвельт" выявлены три случая заражения коронавирусом.
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Три моряка с американского авианосца Theodore Roosevelt заразились коронавирусом

ФАНвчера в 15:05

«Теодор Рузвельт» вмиг превратился из авианосца в плавучий госпиталь. На борту — коронавирус

Фонтанка.Рувчера в 17:14

Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

Известиявчера в 15:20

Коронавирус выявили у троих военных США на авианосце «Теодор Рузвельт»

Политическая Экспертиза02:42

Трое военных на американском авианосце заболели коронавирусом

РБКвчера в 18:51

Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 15:13

Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:45
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Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

РИА Новости вчера в 11:52
Общество

Заразившаяся в Италии коронавирусом рассказала о пугающих симптомах

Американка отметила, что люди ее возрастной категории могут и не испытывать часто встречающиеся симптомы, болезнь способна проявиться другим образом.
Live24 04:05
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Kinonews.ru вчера в 16:08
Общество

В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
REGNUM вчера в 23:15
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Здоровье

На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
ТАСС вчера в 04:28
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Финансы

Доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 84

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 руб. впервые с 20 марта К 11 часам американская валюта торговалась на уровне около 77,60–77,70 руб. (примерно на 65 коп. дешевле цены закрытия).
Коммерсантъ 03:14
Общество

Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 03:06
Общество

В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.
ТК Звезда 03:29
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
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ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
Компания 01:27
Наука

Связь нашли между гипертонией и коронавирусом

Коронавирус наибольшую опасность представляет для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключили ученые.
Соловей.Инфо 03:27
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
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Землетрясение потревожило жителей Петропавловска

В городе подземные толчки ощущались на 3-4 балла. Горожане отмечают, что землетрясение было продолжительным и довольно сильным.
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Общество

Ледовый дворец Мадрида переоборудован в морг

Ледовый дворец Мадрида будет временно переоборудован в морг, куда будут привозить тела умерших от коронавируса.
Metaratings вчера в 16:43
Общество

Названа стоимость лечения от коронавируса

Стоимость нахождения в стационаре при лечении граждан, заразившихся коронавирусом, доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме.
Lenta.ru 02:48
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
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В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Ведомости вчера в 17:12
Общество

В Тернопольской области Украины мужчина умер от коронавируса

Мужчина умер от коронавируса в Тернопольской области Украины, это четвертая смерть от COVID-19 в стране, сообщила в среду пресс-служба оперативного штаба для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета.
РИА Новости 04:12
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Общество

В Минздраве прогнозируют снижение активности коронавируса

Активность нового коронавируса может снизиться в ближайшее время. Однако пока о полной победе речь не идет.
EastRussia 23 марта в 22:17
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