Коронавирус

Daily StormDaily StormНа борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Трое военных на американском авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусной инфекцией. Всего на корабле, находящемся у берегов Филиппин, несут службу около пяти тысяч человек. Заболевших изолировали и поместили на карантин.
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Три моряка с американского авианосца Theodore Roosevelt заразились коронавирусом

ФАНвчера в 15:05

Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

Известиявчера в 15:20

«Теодор Рузвельт» вмиг превратился из авианосца в плавучий госпиталь. На борту - коронавирус

Фонтанка.Рувчера в 17:14

Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 15:13

Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:45

Трое военных на американском авианосце заболели коронавирусом

РБКвчера в 18:51

Трое заразившихся COVID-19 выявлены на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт»

REGNUMвчера в 15:07
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

РИА Новости вчера в 23:38
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:02
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Кино

Меган Маркл предложили озвучить персонажа в «Симпсонах»

Экс-звезда "Форс-мажоров" озвучила нескольких мультипликационных персонажей в анимационных фильмах компании.
Слово и Дело вчера в 12:02
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 00:54
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
РИА Новости вчера в 22:14
Происшествия

Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу

Осужденный рассказал о деталях преступления Осужденный пожизненно член банды Цапков Владимир Алексеев (Беспредел) сообщил в СКР новые данные о нераскрытом убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича (застрелен в 2002 году).
Коммерсантъ вчера в 11:44
Экономика

Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:00
Технологии

Определяющий коронавирус за пять минут тест создали в Сингапуре

Экспресс-тест для диагностики коронавируса нового типа разработали ученые в Сингапуре, сообщает газета Straits Times со ссылкой на профессора Джеки Ин из Агентства по науке, технологиям и исследованиям.
Газета.Ru вчера в 22:15
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Sibnovosti.ru 23 марта в 01:53
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:05
Политика

Путин осмотрел больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке

Российская газета вчера в 09:48
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
ProUfu.ru 22 марта в 23:38
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым

Врачи из Великобритании определили симптом заражения коронавирусом, диагностика которого позволяет сразу же уходить на карантин.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Общество

Мишустин поручил усилить ответственность за нарушение карантина

Отмечается, что ужесточение ответственности будет касаться как физических, так и юридических лиц.
МедиаКорСеть вчера в 13:27
Экономика

Ювелирные сети сокращают бизнес

Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Коммерсантъ 23 марта в 15:34
Футбол

Роналду может покинуть «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Soccer.ru вчера в 16:37
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Политика

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Владимир Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса.
Piter.tv 00:43
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Происшествия

Житель Кузбасса разместил объявление с предложением кашлять в офисах

Ситуацией заинтересовались в местной полиции. Правоохранители быстро вычислили нарушителя, им оказался 21-летний фитнес-тренер.
Говорит Москва 00:59
Общество

В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом

В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.
Доступ1 00:15
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.
Известия 00:44
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