Коронавирус
Daily StormНа борту авианосца США у военных нашли коронавирус
Трое военных на американском авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусной инфекцией. Всего на корабле, находящемся у берегов Филиппин, несут службу около пяти тысяч человек. Заболевших изолировали и поместили на карантин.
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«Теодор Рузвельт» вмиг превратился из авианосца в плавучий госпиталь. На борту - коронавирус
Фонтанка.Рувчера в 17:14
Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 15:13
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Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Общество
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса
Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кино
Меган Маркл предложили озвучить персонажа в «Симпсонах»
Экс-звезда "Форс-мажоров" озвучила нескольких мультипликационных персонажей в анимационных фильмах компании.
Здоровье
На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Общество
Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом
Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Армия и оружие
National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО
Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
Происшествия
Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу
Осужденный рассказал о деталях преступления Осужденный пожизненно член банды Цапков Владимир Алексеев (Беспредел) сообщил в СКР новые данные о нераскрытом убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича (застрелен в 2002 году).
Экономика
Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ
Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
Технологии
Определяющий коронавирус за пять минут тест создали в Сингапуре
Экспресс-тест для диагностики коронавируса нового типа разработали ученые в Сингапуре, сообщает газета Straits Times со ссылкой на профессора Джеки Ин из Агентства по науке, технологиям и исследованиям.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
Путин осмотрел больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым
Врачи из Великобритании определили симптом заражения коронавирусом, диагностика которого позволяет сразу же уходить на карантин.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Общество
Мишустин поручил усилить ответственность за нарушение карантина
Отмечается, что ужесточение ответственности будет касаться как физических, так и юридических лиц.
Экономика
Ювелирные сети сокращают бизнес
Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Политика
Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса
Владимир Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса.
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Житель Кузбасса разместил объявление с предложением кашлять в офисах
Ситуацией заинтересовались в местной полиции. Правоохранители быстро вычислили нарушителя, им оказался 21-летний фитнес-тренер.
Общество
В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом
В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.
Армия и оружие
Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео
На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.