Трое военных на американском авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусной инфекцией. Всего на корабле, находящемся у берегов Филиппин, несут службу около пяти тысяч человек. Заболевших изолировали и поместили на карантин.

На борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Общество В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Здоровье На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Общество Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.

Происшествия Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу Осужденный рассказал о деталях преступления Осужденный пожизненно член банды Цапков Владимир Алексеев (Беспредел) сообщил в СКР новые данные о нераскрытом убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича (застрелен в 2002 году).

Технологии Определяющий коронавирус за пять минут тест создали в Сингапуре Экспресс-тест для диагностики коронавируса нового типа разработали ученые в Сингапуре, сообщает газета Straits Times со ссылкой на профессора Джеки Ин из Агентства по науке, технологиям и исследованиям.

Экономика Ювелирные сети сокращают бизнес Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.

Футбол Роналду может покинуть «Ювентус» Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Происшествия В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.

Здоровье Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.