Коронавирус

Daily StormDaily StormНа борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Трое военных на американском авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусной инфекцией. Всего на корабле, находящемся у берегов Филиппин, несут службу около пяти тысяч человек. Заболевших изолировали и поместили на карантин.
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Три моряка с американского авианосца Theodore Roosevelt заразились коронавирусом

ФАНвчера в 15:05

Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

Известиявчера в 15:20

«Теодор Рузвельт» вмиг превратился из авианосца в плавучий госпиталь. На борту — коронавирус

Фонтанка.Рувчера в 17:14

Коронавирус выявили у троих военных США на авианосце «Теодор Рузвельт»

Политическая Экспертиза02:42

Трое военных на американском авианосце заболели коронавирусом

РБКвчера в 18:51

Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 15:13

Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:45
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Газета.Ru вчера в 22:39
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Шоу-бизнес

Лолита откровенно рассказала о своей наркозависимости

ФАН 23 марта в 07:21
Политика

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Общество

Штраф за нарушение карантина в Италии повысили до трех тысяч евро

Ранее сумма штрафа составляла 206 евро. При этом министерство внутренних дел заявляло о 60 тысячах случаев нарушения карантина.
Ридус вчера в 15:58
Общество

На создание средств профилактики коронавируса выделили 1,4 млрд рублей

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1,4 миллиарда рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте.
РИА Новости 02:34
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Армия и оружие

В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет

Пятнадцатый самолет ВКС РФ прибыл в Италию для помощи в борьбе с пандемией нового коронавируса, сообщает в среду Минобороны РФ.
РИА Новости 02:43
Авто

Geely представил большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Автоновости дня 23 марта в 05:14
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM вчера в 03:39
Армия и оружие

Кедми рассказал о страхе США столкнуться в небе Сирии с ВКС РФ

На страх Соединенных Штатов перед российскими ВКС указывает то, что американцы, по словам эксперта, придерживаются всех условий и договоренностей, достигнутых по Сирии.
Политика Сегодня вчера в 09:24
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Армия и оружие

Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии

Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 23 марта в 14:41
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Компания вчера в 08:39
Здоровье

Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом

Италия оказалась главным очагом распространения эпидемии в Европе.
Взгляд.ру 01:14
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Еще одна модель сфотографировалась топлес во время самоизоляции

Ирландско-американская модель Лорен Саммер (Lauren Summer) продемонстрировала подписчикам свой досуг во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:04
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

В Челябинской области у четырех человек подтвердили коронавирус

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у четырех жителей Челябинской области, все они члены одной семьи, сообщила в среду журналистам заместитель губернатора региона Ирина Гехт.
РИА Новости 01:18
Общество

В Екатеринбурге представили нового главу городской полиции

Уральский меридиан 02:40
Происшествия

В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

РБК подсчитал, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Ивановский губернатор рассказал о закрытии торговых центров

Важно, чтобы меры были сбалансированы с развитием экономики региона, считает он и напоминает: в нынешних условиях к самим центрам и общепиту предъявляются повышенные требования по защите здоровья.
Кстати.News 02:43
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня вчера в 02:14
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv 23 марта в 14:10
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости вчера в 03:58
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