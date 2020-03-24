Коронавирус
Daily StormНа борту авианосца США у военных нашли коронавирус
Трое военных на американском авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусной инфекцией. Всего на корабле, находящемся у берегов Филиппин, несут службу около пяти тысяч человек. Заболевших изолировали и поместили на карантин.
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«Теодор Рузвельт» вмиг превратился из авианосца в плавучий госпиталь. На борту — коронавирус
Фонтанка.Рувчера в 17:14
Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 15:13
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Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Шоу-бизнес
Лолита откровенно рассказала о своей наркозависимости
Политика
Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
Общество
Штраф за нарушение карантина в Италии повысили до трех тысяч евро
Ранее сумма штрафа составляла 206 евро. При этом министерство внутренних дел заявляло о 60 тысячах случаев нарушения карантина.
Общество
На создание средств профилактики коронавируса выделили 1,4 млрд рублей
"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1,4 миллиарда рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Армия и оружие
В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет
Пятнадцатый самолет ВКС РФ прибыл в Италию для помощи в борьбе с пандемией нового коронавируса, сообщает в среду Минобороны РФ.
Авто
Geely представил большой семиместный кроссовер
Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
Армия и оружие
Кедми рассказал о страхе США столкнуться в небе Сирии с ВКС РФ
На страх Соединенных Штатов перед российскими ВКС указывает то, что американцы, по словам эксперта, придерживаются всех условий и договоренностей, достигнутых по Сирии.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Армия и оружие
Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии
Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
Здоровье
Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом
Италия оказалась главным очагом распространения эпидемии в Европе.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Еще одна модель сфотографировалась топлес во время самоизоляции
Ирландско-американская модель Лорен Саммер (Lauren Summer) продемонстрировала подписчикам свой досуг во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Общество
В Челябинской области у четырех человек подтвердили коронавирус
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у четырех жителей Челябинской области, все они члены одной семьи, сообщила в среду журналистам заместитель губернатора региона Ирина Гехт.
Общество
В Екатеринбурге представили нового главу городской полиции
Происшествия
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Общество
Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом
РБК подсчитал, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность.
Здоровье
Ивановский губернатор рассказал о закрытии торговых центров
Важно, чтобы меры были сбалансированы с развитием экономики региона, считает он и напоминает: в нынешних условиях к самим центрам и общепиту предъявляются повышенные требования по защите здоровья.
Авто
Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.