Коронавирус

Daily StormDaily StormНа борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Трое военных на американском авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусной инфекцией. Всего на корабле, находящемся у берегов Филиппин, несут службу около пяти тысяч человек. Заболевших изолировали и поместили на карантин.
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Три моряка с американского авианосца Theodore Roosevelt заразились коронавирусом

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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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