Коронавирус
Daily StormНа борту авианосца США у военных нашли коронавирус
Трое военных на американском авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусной инфекцией. Всего на корабле, находящемся у берегов Филиппин, несут службу около пяти тысяч человек. Заболевших изолировали и поместили на карантин.
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«Теодор Рузвельт» вмиг превратился из авианосца в плавучий госпиталь. На борту - коронавирус
Фонтанка.Рувчера в 17:14
Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 15:13
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Стал известен проект календаря ФНЛ, если первенство возобновится 2 мая
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Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
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Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Общество
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Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
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Авто
Минпромторг расширит программу льготного автокредитования
Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
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Хоккеист Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина
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Оксана Федорова выбыла из шоу «Маска» на НТВ
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В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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