На круизном лайнере Grand Princess, который стоит на карантине у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе оператора судна Princess Cruises. В компании уточнили, что все россияне на борту лайнера — члены экипажа.

На карантинном лайнере у берегов Калифорнии оказались четверо россиян

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