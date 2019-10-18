Происшествия
РБКНа борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок
Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
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Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Sport-place 03:55
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Фигурное катание
Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе
Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
ТАСС Спорт вчера в 19:38
Общество
Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума
Российская газета 16:23
Кино
Полу Дано предложили роль злодея в новом «Бэтмене»
Студия Warner Bros. предложила Полу Дано роль Загадочника в новом «Бэтмене». Об этом со ссылкой на источники пишет Variety.
Афиша Daily вчера в 15:11
Спорт
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов
"Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
РИА Новости 11:09
Авто
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia
Новый язык дизайна Skoda гарантирует, что четвертое поколение самой продаваемой модели в истории марки будет иметь гораздо более эмоциональный вид, сочетая компактные размеры с очень щедрым количеством внутреннего пространства.
SpeedMe вчера в 04:16
Футбол
Новый тренер «Спартака» оценил обложку газеты с собой в гриме Джокера
Газета «Спорт-Экспресс» вышла с обложкой, на которой главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско превратили в Джокера.
Телеканал 360° 12:07
Армия и оружие
На Украине заявили о нарушении условий разведения сил в Донбассе
Вооруженные формирования в неподконтрольных Киеву зонах нарушают условия разведения сил и средств в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Дума ТВ 06:44
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Lenta.ru 05:31
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие
Почему на Украине отказываются от советских воинских званий
В принятом Верховной радой законопроекте предлагается отказаться от рядовых, прапорщиков и мичманов.
RT на русском 15:04
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Шоу-бизнес
Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров
Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
ОК! вчера в 11:43
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru 14:15
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service 04:14
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости 15:47
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости 16 октября в 18:50
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru вчера в 14:42
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Политика
В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России
В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.
РБК 13:59