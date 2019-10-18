Происшествия
РБКНа борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок
Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
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Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
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Двое фигурантов «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда
Общая газета.RU вчера в 17:23
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Rusargument 01:21
Общество
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Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
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Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
В четверг, 17 октября, в Москве должна была пройти первая в России после победы в бою над Дастином Порье пресс-конференция звезды UFC Хабиба Нурмагомедова.
Комсомольская правда вчера в 05:36
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РИА Новости 11:34
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Российская газета 14:25
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
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РИА Новости 13:50
Политика
СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Текст показало украинское СМИ "Новое время".
Газета.Ru 12:59
Политика
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Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 04:24
Общество
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
RT на русском 01:47
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Футбол
Месси: «В „Барселоне“ многие были против возвращения Неймара»
Возвращение Неймара в «Барселоны» было трудноосуществимым, так как многие в команде были против такого исхода, хотя со спортивной точки зрения он бы нам точно не навредил.
Евро-футбол.ру 14:46
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
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Новая подстанция предназначена прежде всего для электроснабжения компрессорной станции «Славянская» — отправной точки газопровода «Северный поток-2».
REGNUM 11:07
Общество
Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев
Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Газета.Ru 11:47
Наука
Ученые раскрыли, к каким болезням приводит сидячий образ жизни
Большинство людей считают, что сидячий образ жизни приводит к остеохондрозу, сколиозу, геморрою и другим заболеваниям, но избежать их можно благодаря регулярным физическим упражнениям.
Вечерний курьер 13:21
Наука
Созданы «возрастоустойчивые» мыши, обладающие суперздоровьем
Вести.Наука 11:15
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Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии
Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец.
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Пушков оценил действия Эрдогана, выбросившего письмо от Трампа
Ранее телеканал BBC сообщал со ссылкой на источники, что турецкий лидер якобы выбросил письмо Трампа в мусорную корзину.
Профиль вчера в 14:55
Политика
Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 17 октября, объявил о достижении нового соглашения по Brexit с Брюсселем.
Пятый канал вчера в 19:38
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело вчера в 06:30
Авто
Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра
Диаметр цилиндров, ход поршня и топливная система заимствованы у атмосферных моторов LS/LT объемом от 5,3 до 7,0 литра.
Motor 09:25