Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

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