Происшествия

РБКРБКНа борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
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СК начал проверку после смерти ребенка в летевшем из Пхукета самолете

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«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

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На борту «Аэрофлота» рейсом Пхукет — Москва умер годовалый ребёнок

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Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
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В МИД ДНР прокомментировали заявление Киева об амнистии

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление Киева о принятии всех законов по амнистии в рамках выполнения Минских соглашений.
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В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

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Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

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Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Суд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

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Названы авто с самыми проблемными АКПП

Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
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Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
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Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

РБК 08:58
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В Вашингтоне прокомментировали возможность приглашения Путина на G7

Глава административно-бюджетного управления администрации президента США Мик Малвейни заявил, что приглашение президента России Владимира Путина на саммит «Большой семерки» в 2020 году не исключено.
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Назван самый популярный сериал на Netflix

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Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
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Студия Riot Games в рамках стрима, посвящённого десятилетию League of Legends, анонсировала ряд новых проектов по вселенной игры.
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В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко

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Илон Маск оценил российское образование

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд

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На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
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