Происшествия

ИзвестияИзвестияНа борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне

Посольство России в Демократической Республике Конго (ДРК) подтвердило наличие россиян на борту разбившегося в столице страны — городе Киншаса военно-транспортном самолете Ан-72. Об этом сообщила пресс-атташе дипмисии Наталья Кононова. По ее словам, на данный момент уточняются личности погибших.
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В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru10:32

Пропавший с радаров Ан-72 разбился в ДР Конго

РЕН ТВ07:01

В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Интерфакс07:42

На борту разбившегося в Африке самолета могли находиться россияне

Комсомольская правда08:23

Поисковики обнаружили место крушения самолета Ан-72 в ДР Конго

ТАСС10:09

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РИА Новости07:34

Найдены обломки пропавшего в ДР Конго военно-транспортного Ан-72

REGNUM08:17
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