Происшествия
ИзвестияНа борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне
Посольство России в Демократической Республике Конго (ДРК) подтвердило наличие россиян на борту разбившегося в столице страны — городе Киншаса военно-транспортном самолете Ан-72. Об этом сообщила пресс-атташе дипмисии Наталья Кононова. По ее словам, на данный момент уточняются личности погибших.
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Авто
Мантуров рассекретил количество предзаказов на новинки от Aurus
Представители российского бренда Aurus смогли собрать больше 600 предварительных заказов на свои модели, которые начнут массово продаваться начиная с 2021 года.
Pnzdrive 07:52
Авто
На тестах замечен прототип фургона Volkswagen Transporter T7
Как только конструкторы убедятся в том, что автомобиль соответствует основным требованиям, они смогут начать подготовку к торжественной презентации, во время которой будет озвучена и цена нового фургона.
Car.ru 08:45
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» закончила госиспытания
В пресс-службе отметили, что государственные испытания судна длились около недели — 4 октября «Петропавловск-Камчатский» вышел в море, а вернулся обратно 10 октября.
Известия 10:01
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12
RT на русском вчера в 03:47
Футбол
Феллаини считает, что «МЮ» рано уволил Моуринью
Спорт-Экспресс 11:43
Армия и оружие
США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию
США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Газета.Ru 11:51
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове
В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Армия и оружие
В Минобороны обсудили развитие военного технополиса до 2023 года
Военное ведомство ускоренно внедряет прорывные идеи и технологии в новейшие образцы вооружения и техники.
Российская газета 07:47
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире
В ведомстве предупредили, что при повышенной температуре снижается работоспособность, а утомление наступает быстрее.
Телеканал 360° 09 октября в 00:41
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Здоровье
В Оренбурге выявлен случай заболевания «мышиной лихорадкой» у ребёнка
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2019 года в Оренбургской области зарегистрировано 84 случая «мышиной лихорадки».
REGNUM 03:29
Армия и оружие
National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22
Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.
ПолитРоссия вчера в 04:02
Общество
Суд отказался арестовывать квартиру Навального
Lenta.ru 07:27
Экономика
В России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла
Евразийская экономическая комиссия предложила властям ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом, о вреде которого в последнее время говорят всё больше.
Газета Кемерова вчера в 04:26
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Футбол
Пилипчук может возглавить «Нижний Новгород»
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук может возглавить «Нижний Новгород», сообщает «Матч ТВ».
Sports.ru 11:22
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33