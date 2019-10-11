Посольство России в Демократической Республике Конго (ДРК) подтвердило наличие россиян на борту разбившегося в столице страны — городе Киншаса военно-транспортном самолете Ан-72. Об этом сообщила пресс-атташе дипмисии Наталья Кононова. По ее словам, на данный момент уточняются личности погибших.

На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне

Авто Мантуров рассекретил количество предзаказов на новинки от Aurus Представители российского бренда Aurus смогли собрать больше 600 предварительных заказов на свои модели, которые начнут массово продаваться начиная с 2021 года.

Авто На тестах замечен прототип фургона Volkswagen Transporter T7 Как только конструкторы убедятся в том, что автомобиль соответствует основным требованиям, они смогут начать подготовку к торжественной презентации, во время которой будет озвучена и цена нового фургона.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» закончила госиспытания В пресс-службе отметили, что государственные испытания судна длились около недели — 4 октября «Петропавловск-Камчатский» вышел в море, а вернулся обратно 10 октября.

Армия и оружие Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Армия и оружие США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.

Музыка На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос» В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".

Происшествия Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Армия и оружие В Минобороны обсудили развитие военного технополиса до 2023 года Военное ведомство ускоренно внедряет прорывные идеи и технологии в новейшие образцы вооружения и техники.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире В ведомстве предупредили, что при повышенной температуре снижается работоспособность, а утомление наступает быстрее.

Происшествия В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.

Здоровье В Оренбурге выявлен случай заболевания «мышиной лихорадкой» у ребёнка Как ранее сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2019 года в Оренбургской области зарегистрировано 84 случая «мышиной лихорадки».

Армия и оружие National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22 Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.

Экономика В России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла Евразийская экономическая комиссия предложила властям ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом, о вреде которого в последнее время говорят всё больше.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Шоу-бизнес Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.

Футбол Пилипчук может возглавить «Нижний Новгород» Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук может возглавить «Нижний Новгород», сообщает «Матч ТВ».

Общество Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

Единоборства Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.